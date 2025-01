A- A+

Solidariedade Santa Cruz: elenco visita o Hospital do Câncer de Pernambuco Atletas passaram a tarde desta quarta-feira (29) com os pacientes e fizeram doação financeira ao hospital

O Santa Cruz faz festa não só nas arquibancadas do Arruda, mas onde quer que passe. Um dia após a vitória sobre o Retrô por 1x0, elenco, comissão técnica e diretores do tricolor passaram a tarde desta quarta-feira (29) em visita ao Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP). A ação levou alegria aos pacientes em tratamento e solidariedade a entidade filantrópica que cuida dos pernambucanos há 80 anos.

O contato com os atletas arrancou muitos sorrisos durante a visita e fotos com os ídolos. Segundo a comunicação do Tricolor, muito além do apoio afetivo, o grupo fez doação financeira ao hospital para compra de tecido para confecção de lençóis e aventais.

Toty e Israel, jogadores que enfrentaram casos de câncer na família, falaram sobre a importância de proporcionar alegria aos pacientes durante o período de tratamento. Para os jogadores esse gesto significa também crescimento humano.

"É uma experiência que nos faz pensar muito sobre a vida. Pensar no próximo, porque, enquanto muitos têm saúde, é muito difícil pensar em quem está passando por um período de doença. A visita ao Hospital do Câncer, até mesmo para outros centros, é uma lição muito importante para gente, saber que existem pessoas que precisam de uma presença, que alguém se preocupe com ele", iniciou Toty.

"Tive a experiência de ter minha mãe aqui no hospital. Todos os médicos e enfermeiros tiveram uma importância muito grande na ajuda com ela e pude ver de perto que é necessária essa visita, muitas pessoas precisam de uma palavra amiga e creio que voltaremos mais vezes", concluiu o camisa 2.

Por sua vez, Israel contou a experiência que teve com o avô e refletiu sobre a importância do momento. "A experiência foi um choque muito grande. Uma das coisas que o meu avô passou, e acredito que muitos também, o que ele mais queria era um afeto, um carinho, uma palavra de conforto", disse o autor da última vitória tricolor.

Conforme divulgado pela comunicação do clube, ainda essa semana, o Santa Cruz vai iniciar uma campanha de solidariedade para incentivar o torcedor coral e todos os pernambucanos a ajudarem o Hospital do Câncer.

