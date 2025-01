A- A+

Tricolor Santa Cruz: Vinícius Silva descarta favoritismo do Sport no Clássico das Multidões Partida acontece neste sábado (01), às 16h30, no Arruda

Santa Cruz e Sport são clubes que vivem realidades diferentes em 2025. Enquanto a Cobra Coral terá como objetivo principal sair da Série D, o Leão deseja permanecer na Série A. Apesar dos patamares opostos, para o lateral tricolor Vinícius Silva, isso não entrará em campo, no próximo sábado (01), no Estádio do Arruda, no primeiro Clássico das Multidões do ano.

"Eles podem ser favoritos por conta do elenco, da divisão que se encontram atualmente, mas a gente sabe que quando entra em campo, quando a bola rola, se tratando do tamanho desse clássico, sabemos que não existe favoritismo e a gente vai com tudo, respeitando o adversário, mas sabemos que dentro de casa somos nós que mandamos", afirmou.

Recém contratado no Santa Cruz, Vinícius atuou alguns poucos minutos na vitória tricolor diante do Retrô. Mesmo com pouco tempo de casa, o lateral-esquerdo afirmou que já pôde sentir o ambiente diferente na semana do clássico.

"Em uma semana já deu para perceber o movimento da cidade para esse jogo e vejo que é uma partida muito grande. Os jogadores que estão aqui há mais tempo falam sobre esse duelo, o movimento dentro do clube é diferente, vi alguns vídeos do jogo no ano passado e estou muito motivado para ajudar", revelou.

No primeiro clássico do ano, o Santa Cruz perdeu para o Náutico e amarga quase cinco anos sem vencer seus maiores rivais. Agora diante do Sport, o atleta quer usar o fator casa para acabar com esse jejum. "Temos um clássico dentro de casa, um duelo muito importante, no qual a torcida comparece. Estamos invictos como mandantes, é um grande jogo para podermos buscar nossa classificação e nos manter no topo da tabela", iniciou.

"A gente tem que saber aproveitar esse momento dentro de casa, que vem sendo positivo. Sabemos que a torcida é o 12º jogador, contamos com eles no clássico, um jogo importante, e isso vai fazer diferença para nós", concluiu.









