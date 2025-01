A- A+

Sport Vice de futebol do Sport explica demora por anúncios de Carlos Alberto e Pablo Clube corre para ter o jogador contratado junto ao Botafogo no Clássico das Multidões

Com acertos encaminhados com o Sport, os atacantes Carlos Alberto e Pablo vivem a expectativa de serem anunciados pelo Leão. A dupla já passou por exames médicos e físicos, tem feito parte do dia a dia do clube, mas ainda não foi oficializada para reforçar o setor ofensivo.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o vice-presidente de futebol rubro-negro, Guilherme Falcão, explicou o motivo que tem feito o clube demorar a anunciar novos jogadores.

Os gols da partida! pic.twitter.com/nHOeaykhiS — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 30, 2025

No caso de Carlos Alberto, por exemplo, um imbróglio junto ao Botafogo vinha impedindo o Rubro-negro de oficializar o jogador. O que deve acontecer em breve. O atleta vem treinando no clube há quase duas semanas.

"Está tudo certo. Tivemos uma dificuldade em relação as assinaturas da burocracia com o Botafogo, mas está resolvido", salientou o dirigente.

Ainda segundo Falcão, há chances de Carlos Alberto ser regularizado até esta sexta-feira (31). Caso o atleta tenha o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ele poderá estrear contra o Santa Cruz, neste sábado (1º), no Arruda, pelo Estadual.

Pablo

Em relação a Pablo, a tendência é que o torcedor demore um pouco mais a ver o ex-jogador do Athletico-PR em ação. Além de estar nos trâmites finais para assinar com o Sport, o atacante não se encontra no mesmo nível físico dos comandados de Pepa.

Conforme apurou a reportagem, antes de acertar com o Leão, Pablo vinha treinando separadamente no Furacão e se reapresentou dias depois do resto do elenco paranaense.

De acordo com o Sport, o momento do jogador pede "serenidade". "Assim como todo elenco, (Pablo) ainda está em período de pré-temporada e preparação", pontuou Guilherme Falcão.

"Ao longo desses meses iniciais do trabalho, haverá um grande rodízio dos atletas visando o aprimoramento da preparação física. Então, há de se ter serenidade nesta questão", finalizou o vice de futebol.

Projeção de Pepa

Após a goleada sobre o Jaguar na última quarta-feira (29), o técnico Pepa deu detalhes de quando pretende utilizar os novos reforços. "O Carlos Alberto pela naturalidade de ser brasileiro, está muito mais preparado para ser opção quando estiver inscrito", relatou.

"O Rodrigo (Atencio) e o Pablo... O Pablo pela parada que teve e o Rodrigo pela juventude, questão de adaptação, teve que resolver situações em seu país, são coisas a serem resolvidas com calma. Do mesmo jeito que temos calma com os da base, temos que ter calma com quem chega, temos que dar tempo ao tempo", enfatizou o português.

Citado por Pepa, o argentino Rodrigo Atencio teve o nome publicado no BID nesta quinta-feira (30) e pode estrear no Clássico das Multidões, pela sexta rodada do Pernambucano.

Veja também