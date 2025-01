Santos prepara lançamento de camisa azul para celebrar retorno de Neymar

A- A+

O Santos prepara uma série de ações de marketing para engajar o torcedor no retorno de Neymar ao clube. Uma delas será em parceria com a Umbro, fornecedora de material esportivo do time da Vila Belmiro.

Está sendo preparado o lançamento de uma terceira camisa na cor azul turquesa, inspirada no modelo utilizado pela equipe em 2012, quando o a patrocinadora era a Nike.

À época, a camisa azul caiu no gosto dos torcedores e se tornou comum ver a peça sendo utilizada nas arquibancadas. O uniforme contava ainda com calções e meias no mesmo tom. Neymar vai deixar de lado a 11, número pelo qual se consagrou no Santos, para vestir a tradicional camisa 10, imortalizada por Pelé.



Ainda não há data para o lançamento da camisa, que promete ser fonte importante de arrecadação. A intenção da direção de marketing é aproveitar o retorno do craque mudar o patamar comercial do Santos. O clube pretende fazer grande festa e estuda apresentar o jogador sexta-feira (31) no Pacaembu, e sábado (1), na Vila Belmiro.



Para isso, ele precisou abrir mão de parte considerável dos US$ 65 milhões (cerca de R$ 390 milhões) que ainda tinha a receber do clube da Arábia Saudita. O vínculo com a equipe do Oriente Médio ia até junho deste ano.



A tendência é que Neymar assine um contrato somente até junho deste ano, com possibilidade de renovação até a Copa do Mundo de 2026. O jogador passou mais de um ano fora de combate para se recuperar de grave lesão no joelho esquerdo, e não entra em campo há mais de dois meses após sofrer um problema na coxa.



Pelo Santos, Neymar disputou 225 partidas, entre 2009 e 2013. Foram 136 gols, 64 assistências e seis títulos com a camisa alvinegra: três do Paulistão (2010, 2011 e 2012), um da Copa do Brasil (2010), um da Copa Libertadores (2011) e um da Recopa Sul-Americana (2012).

