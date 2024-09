Botafogo elimina São Paulo nos pênaltis e carimba vaga na semifinal da Libertadores

A- A+

O Botafogo está classificado para a semifinal da Copa Libertadores 2024. Depois de um novo empate com o São Paulo, desta vez por 1x1, no MorumBis, o Glorioso passou pelo time paulista nos pênaltis e volta a ficar entre os quatro melhores times do continente depois de 51 anos.

O adversário da próxima fase sai do confronto entre Peñarol e Flamengo, que se enfrentam às 19h desta quinta-feira (26), em Montevidéu. Na ida, no Maracanã, os uruguaios venceram o Rubro-negro por 1x0.

O jogo

Superior ao São Paulo no jogo de ida, apesar do empate sem gols, o Botafogo se sentiu em casa no MorumBis. Pelo menos no primeiro tempo. Pressionando a saída de bola do Tricolor e envolvendo o adversário com rápidas trocas de passes, o Glorioso não demorou a abrir o placar.

Ainda aos 14 minutos, Luiz Gustavo vacilou e perdeu a bola para Savarino, que acionou Igor Jesus na direita. O atacante devolveu para o camisa 10, que cruzou para a área. Com o objetivo de afastar o perigo, Rafael desviou a bola para o meio da área, mas não contava com a presença de Almada. De cabeça, o argentino colocou os cariocas em vantagem.

Sem criatividade, o São Paulo apostava nas bolas longas na direção de Calleri, bem marcado pela zaga formada por Alexander Barboza e Bastos.

Já no fim do primeiro tempo, o time de Zubeldía teve a chance de ir para o intervalo em igualdade, em pênalti marcado com auxílio do VAR, após toque no braço de Bastos, em cabeçada de Lucas. Na cobrança, o camisa 7 bateu mal, viu a bola tocar no travessão e sair por cima.

Empate e decisão por pênaltis

Em vantagem na partida, o Botafogo diminuiu o ímpeto no segundo tempo e passou a ser incomodado pelos donos da casa.

O goleiro John teve que aparecer em chutes de Wellington Rato e Lucas para evitar o empate. Na chance mais clara, aos 15 minutos, Luciano bateu cruzado e a bola encontrou Calleri. Livre na pequena área e com o gol aberto, o camisa 9 finalizou para fora.

Apoiado pela torcida que lotou o Morumbis, o São Paulo seguiu empurrando o Botafogo para as cordas e chegou ao empate no fim. Aos 42, Wellington cruzou da esquerda e Calleri foi no segundo andar para levar a decisão da vaga para os pênaltis.

Herói do empate, Calleri perdeu a primeira cobrança pelo lado são-paulino, enquanto Vitinho errou pelo lado do Botafogo. Já nas alternadas, Nestor parou em John e viu Matheus Martins converter sua cobrança, classificando o Glorioso por 5x4.

