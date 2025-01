A- A+

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR São Paulo x Corinthians: veja prováveis escalações e onde assistir ao vivo à final da Copinha 2025 Equipes duelam neste sábado (25), às 10h, em busca do título da maior competição de base do futebol brasileiro

Duelo de gigantes. São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado (25), às 10h (horário de Brasília), na Arena Pacaembu, em São Paulo, pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. O clássico Majestoso definirá o campeão da principal competição de base do futebol brasileiro.

O São Paulo chega à decisão após liderar o grupo 11 na fase de grupos. No mata-mata, o Tricolor eliminou América-RN, Juventude, Fluminense, Cruzeiro e Criciúma para alcançar a final.

Com a melhor campanha na primeira fase, a equipe terá o mando de campo na decisão e contará com o apoio de sua torcida no Pacaembu.

O Corinthians, maior campeão da história da Copinha com 11 títulos, terminou a fase de grupos em segundo lugar no grupo 27, atrás do Santo André.

No mata-mata, o Timão superou Falcon, Vila Nova, Ituano, Vasco e Grêmio para garantir a vaga na final.

Onde assistir à final da Copinha 2025?

A decisão entre São Paulo e Corinthians será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura) e Cazé TV (streaming).

Ficha técnica

Prováveis escalações:

São Paulo: João Pedro; Maik, Lucas Loss, Andrade e Guilherme Reis; Negrucci e Hugo; Lucca, Matheus Alves e Lucas Ferreira; Paulinho. Técnico: Allan Barcellos

Corinthians: Kauê; Pellegrin, Fernando, Garcez e Denner; Bahia, Victor Dourado, Thomas e Dieguinho; Nicollas e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro

Local: Arena Pacaembu, São Paulo (SP)

Horário: 10h

Árbitro: Marianna Nanni Batalha

Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima e Denis Matheus Afonso Ferreira

Transmissão: Globo, SporTV e Cazé TV

