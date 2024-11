A- A+

A seleção brasileira ocupa apenas a quinta colocação nas Eliminatórias, com 18 pontos (cinco vitórias, três empates e quatro derrotas) em 12 partidas disputadas. A posição na competição é reflexo da queda de rendimento da amarelinha na preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Segundo levantamento do GLOBO, o aproveitamento do Brasil em 2023/24 é de 50,7%, o que representa o pior desempenho na primeira metade de ciclo de Copa em mais de 40 anos. O somatório é quase igual ao ciclo para o torneio de 1986, em que a seleção teve o índice de 50,9% em 1983/84.





Ainda assim, os números da amarelinha melhoraram neste ano com a chegada do técnico Dorival Júnior, que tem seis vitórias, sete empates e uma derrota em 14 jogos, com 59% de aproveitamento. No ano passado, Ramon Menezes e Fernando Diniz tiveram juntos 37%.

A seleção só volta a entrar em campo em março de 2025. Os adversários serão Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias.

Veja aproveitamento da seleção na primeira metade de ciclos de Copa

2023/24 - 50,7%

2019/20 - 70,0%

2015/16 - 75,6%

2012/13 - 68,9%

2007/08 - 67,8%

2003/04 - 58,0%

1999/00 - 72,7%

1995/96 - 83,0%

1991/92 - 65,2%

1987/88 - 74,0%

1983/84 - 50,9%

