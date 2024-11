Série B: resultados dos jogos do fim de semana interessam ao Sport; veja quem "secar"

A- A+

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport só entra em campo na próxima segunda-feira (4), contra o Operário, fora de casa. Contudo, para o torcedor rubro-negro, não há tempo para descanso. Neste fim de semana, quatro jogos movimentam a 35ª rodada da Segunda Divisão, que podem trazer, tanto benefícios quanto dores de cabeça para o Leão da Ilha.

A rodada começa com o confronto entre Santos e Vila Nova, marcado para este sábado (2), às 16h30. Líder da competição, com 62 pontos — três à frente do Sport —, o Santos está cada vez mais próximo do título da Segundona e pode complicar a busca do Leão por conquistar a taça nesta temporada.

Por outro lado, o Vila Nova, em 6º lugar com 52 pontos, continua na luta pelo G-4 e representa uma ameaça ao acesso do Rubro-negro.

Às 17h, Goiás e Guarani se enfrentam no estádio da Serrinha. Em situações opostas, o Esmeraldino ocupa a 8ª posição, com 51 pontos, e ainda mantém chances remotas de acesso. Já o Guarani, com apenas 31 pontos, é o lanterna da competição e não tem mais possibilidades de alcançar a Série A.

Ainda às 17h, Chapecoense e Novorizontino duelam pela Segundona. O Novorizontino, vice-líder do campeonato com 60 pontos, pode abrir quatro pontos de vantagem em relação ao Sport. Ambas as equipes estão na disputa direta pelo acesso à elite do futebol nacional. Em 13º lugar, com 40 pontos, a Chapecoense não representa uma ameaça ao Leão.

Encerrando as partidas do fim de semana, Ceará e Avaí se enfrentam no domingo (03), às 18h30, no Castelão. O Alvinegro está em 5º lugar, com 54 pontos, e precisa da vitória para seguir na briga pelo acesso. Nesta reta final, o cenário ideal para o clube pernambucano seria um empate entre as equipes ou uma derrota do Vozão.

Veja onde assistir aos jogos da Série B neste fim de semana:

Sábado (2)

Santos x Vila Nova, 16h30 - SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Goiás x Guarani, 17h - Band (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GOAT (canal no YouTube)

Chapecoense x Novorizontino, 17h - TV Brasil (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GOAT (canal no YouTube)



Domingo (3)

Ceará x Avaí, 18h30 - TV Brasil (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

