Série D: Retrô e Petrolina protagonizam duelo de pernambucanos nesta quarta (26)

Pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Retrô enfrenta o Petrolina nesta quarta-feira (26), às 20h, na Arena de Pernambuco.

No segundo duelo de pernambucanos na competição, a Fênix e a Fera Sertaneja vivem momentos opostos na Série D.

Com 14 pontos, o Retrô está na vice-liderança do grupo A4 da Série D, com duas vitórias e uma derrota nos últimos três jogos.

Há quatro jogos sem vencer, o Petrolina ocupa a 7ª colocação da tabela, com nove pontos conquistados em nove jogos.

O último jogo vencido pela Fera foi justamente contra o Retrô, por um placar de 3x1, no dia 25 de maio.

Além do jogo de ida desta temporada, as duas equipes já se enfrentaram outras três vezes. No total, o histórico conta com uma vitória do Retrô, dois triunfos do Petrolina e um empate.

A última vez que a Fênix superou a Fera foi em 2020, pelo Campeonato Pernambucano, com uma goleada de 5x0.

Ingressos



Os ingressos para o jogo entre Retrô e Petrolina já estão à venda. Os bilhetes custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) para os setores Leste e Norte inferior, e podem ser adquiridos no site da FutebolCard.



Onde assistir?



A partida será transmitida exclusivamente no canal do Youtube da TV Retrô.



