Bairro do RECIFE Skate no Recife: fim de semana conta com programação gratuita voltada para o esporte O famoso skatista Bob Burnquist é um dos convidados do evento promovido pelo Banco do Brasil

Entusiastas e amantes do skate no Recife já têm onde ir o fim de semana. Nestes sábado (13) e domingo (14), das 10h às 18h, a Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, recebe uma programação para os fãs do esporte.

Nomes como Bob Burnquist, Davison Fortunato, Daniela Vitória e Fernando Araújo “Skatista Cego” estão marcando presença no evento promovido pelo Banco do Brasil (BB).

No 'Skate no .BB', além de aulas gratuitas de skate ministradas por instrutores qualificados, há oficinas de skate, batalhas de rima, DJs e apresentação do Squad BB na pista montada.

“Está tudo muito organizado e estamos adorando o momento. Minha filha nunca havia andado de skate e está aqui, aprendendo com profissionais e se divertindo muito”, afirmou o arquiteto Marcos Lima, que ficou sabendo da programação pelo Instagram e trouxe a filha de 10 anos para aproveitar o evento.

Fomento nos esportes

É a primeira vez que 'Skate no .BB' acontece no Nordeste, e Recife foi a capital escolhida para atrair mais jovens para o movimento na modalidade esportiva.



O superintendente estadual do Banco do Brasil, Henrique Dantas, destacou o incentivo que o BB dá ao esporte há anos e sobre a crescente que o skate tem ultimamente. “Estamos hoje com uma estrutura que vale a pena conhecer. Além da participação dos nossos atletas patrocinados”, disse Dantas.



Superintendente estadual do Banco do Brasil, Henrique Dantas - Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco



“Toda ação que a gente faz é buscando atrair as pessoas para o esporte, é uma ação que é positiva para a sociedade. Trazer o jovem para o esporte significa dar um propósito para eles. Quem sabe aí nós teremos outros atletas olímpicos, além da nossa Rayssa Leal”, completou.

