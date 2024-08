A- A+

Copa do Brasil Copa do Brasil: confira os confrontos das quartas de final Caminho até a final também foi conhecido pelas equipes vivas na competição

Em sorteio realizado na tarde desta terça-feira (20), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, foram conhecidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil.

Com dois representantes do Rio de Janeiro e dois de São Paulo, havia a possibilidade de acontecer clássicos estaduais. No entanto, os quatro duelos sorteados foram: Vasco x Athletico-PR, Atlético-MG x São Paulo, Flamengo x Bahia e Corinthians x Juventude.

Com o dia 28 de agosto como data base, os duelos de ida terão Vasco, São Paulo, Bahia e Juventude como mandantes. Já os confrontos de volta acontecem na semana do dia 12 de setembro. A CBF ainda vai detalhar datas, horários e locais das partidas.

Rota até a final

No evento ainda ficou definido o chaveamento até a decisão da competição nacional. O vencedor de Vasco x Athletico-PR encara quem passar de Atlético-MG x São Paulo. Já do outro lado, o classificado entre Flamengo x Bahia terá pela frente Corinthians ou Juventude.

Os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a grande decisão estão definidos!



Que venham os jogos! Curtiram? #CopaBetanoDoBrasil pic.twitter.com/AZIXpgYKhb — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) August 20, 2024

As oito equipes classificadas às quartas de final receberam R$ 4,5 milhões cada. Quem avançar às semifinais garantirá mais R$ 9,45 milhões.

Confira os confrontos (times à direita decidem em casa):



Vasco x Athletico-PR

São Paulo x Atlético-MG

Bahia x Flamengo

Juventude x Corinthians



