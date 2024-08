A- A+

Copa do Brasil Sorteio da Copa do Brasil define confrontos das quartas de final; veja onde assistir Oito clubes estão vivos na busca pelo título do principal mata-mata do País

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteia, na tarde desta terça-feira (20), os confrontos que vão agitar as quartas de final da Copa do Brasil. O evento será realizado na sede da entidade que comanda o futebol nacional, no Rio de Janeiro, às 15h.

O Pantheon está completo!



Pela consagração, eles derrubaram gigantes no caminho e agora gladiarão em mais novas batalhas. No final do ano, só um será consagrado com o título da Mais Democrática. #CopaBetanoDoBrasil! pic.twitter.com/fXDp9KGdDf — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) August 9, 2024

Como funciona o sorteio?

Nesta fase da competição, os clubes serão colocados em um único pote. Assim, não irá existir restrição de confrontos. Há a possibilidade de dois clássicos estaduais serem disputados. O sorteio também vai definir o chaveamento até a final do mata-mata.

Os oito times vivos na competição representam seis estados: os paulistas Corinthians e São Paulo, os cariocas Flamengo e Vasco, Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia e o gaúcho Juventude. Destes, apenas a equipe nordestina não tem o título da Copa do Brasil em sua galeria de troféus.

Os mandos de campo também serão conhecidos durante o evento desta terça-feira. As partidas de ida das quartas de final estão previstas para acontecer na próxima semana. Já os jogos de volta devem ocorrer na segunda semana de setembro.

Onde assistir ao sorteio?

O sorteio das quartas de final poderão ser acompanhados em dois locais: CBF TV, no YouTube, além do SporTV, na TV fechada, transmitem ao vivo.

Os mais valiosos!



Na #CopaBetanoDoBrasil, além do já famoso pix aos classificados, temos diversos jogadores valiosíssimos desfilando talento por todo o país.



Nessa temporada, estes são os mais valiosos, segundo o @Transfermarkt Quem é seu jogador favorito? pic.twitter.com/sxgsq5617b — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) August 15, 2024

