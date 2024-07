A- A+

FUTEBOL Sorteio da Copa do Brasil 2024: Saiba onde assistir, horário e regras Evento a ser realizado na sede da CBF nesta semana definirá os confrontos e os mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil

Com as 16 vagas completas para as oitavas de final da Copa do Brasil completas — após Grêmio, Athletico-PR e Juventude se classificarem no último final de semana — a CBF anunciou que o sorteio dos confrontos acontecerá nesta quinta-feira, às 14h.



Os jogos desta fase estão previstos para serem disputados entre os dias 31 de julho e 7 de agosto. Saiba como funciona o regulamento do sorteio e quais equipes estão participando da competição.

Todos no mesmo pote

Diferente das últimas edições, o sorteio deste ano acontecerá sem a separação por potes. Ou seja, não haverá limitação de confronto, como das últimas vezes, o que torna possível clássicos estaduais como um Fla x Flu ou Palmeiras e Corinthians. Além das partidas, a ordem dos mandos de campo também será definida dessa forma.





Entre os times competidores deste ano, o Sudeste segue com maior quantidade de postulantes ao título, com nove equipes participando. Em seguida, vem o Sul com três e o Nordeste e Centro-oeste com dois.

Veja os classificados das oitavas de final da Copa do Brasil

Athlético

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Corinthians

CRB

Flamengo

Fluminense

Grêmio

Goiás

Juventude

Palmeiras

Red Bull Bragantino

São Paulo

Vasco

Quais as datas dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil?

O sorteio dos duelos será realizado nesta quinta-feira, às 14 horas e terá transmissão do Sportv (canal fechado) e do canal da CBF no Youtube (internet).

Quais as datas dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil?

Em caso de empate no placar agregado, a disputa será decidida nos pênaltis.

Jogos de ida: semana de 31/7 (quarta-feira)

Jogos de volta: semana de 7/8 (quarta-feira)

Qual o valor do prêmio das oitavas de final da Copa do Brasil?

Os classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil já garantiram R$ 3,4 milhões. A classificação para as quartas de final vale mais R$ 4,5 milhões.

