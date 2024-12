A- A+

Futebol Sousa reedita parceria com Marquinhos Santos e elogia metodologia de trabalho do técnico Atleta foi comandado pelo treinador em 2023, quando estava no Vila Nova

Ano novo, objetivos antigos e comandante semelhante. Retornando após empréstimo ao Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro, o volante Sousa vai reeditar em 2025 a parceria com o técnico Marquinhos Santos, com quem já trabalhou no passado em outro alvirrubro.

“Trabalhei em 2023 no Vila Nova com ele. O grupo está entendendo a metodologia de trabalho dele. É um cara que cobra muito e frisa a importância de todo o elenco no início de temporada. Vamos ter Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste. Copa do Brasil e ele cita que todo o grupo será importante”, afirmou.

A passagem de Marquinhos no Vila foi curta. O treinador esteve à frente do clube em apenas oito jogos, com três vitórias, dois empates e três derrotas. Um aproveitamento de 45%.

Base

No Náutico, Sousa se reúne a outros remanescentes de 2024, com os laterais Arnaldo e Luiz Paulo; os volantes Renato Alves, Marco Antônio e Igor Pereira; o meia Patrick Allan e os atacantes Bruno Mezenga e Paulo Sérgio.

“Foi muito importante o clube renovar com esses atletas para ter uma base forte no início da temporada. Temos um bom relacionamento entre nós e isso é importante também para os que estão chegando, conseguindo assimilar mais rápido para fazer uma boa temporada”, declarou.

