Sport oficializa saída de Alan Ruiz por rescisão contratual em comum acordo

O Sport oficializou a saída do meia Alan Ruiz, nesta sexta-feira (21). O jogador argentino já desfalcou a equipe na última partida da Série B, contra o Ceará, e deixou o clube após rescisão contratual em comum acordo.

O Sport Club do Recife comunica a saída do meia Alan Ruiz via rescisão contratual em comum acordo. O Leão agradece ao meia pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira! — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 21, 2024

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, Guilherme Falcão, membro do Comitê Gestor do Sport, informou que a rescisão não contou com compensação financeira ao clube.

No entanto, o Sport acrescentou uma cláusula de que o atleta não poderá jogar por outra equipe brasileira, sob pena de pagamento de multa. A tendência é que o meia atue no mercado europeu, em Portugal.

Questionado sobre se o Sport iria buscar peças no mercado para repor a saída de Alan Ruiz, o diretor rubro-negro não comentou sobre quais posições o clube vai priorizar na janela de transferências.

O técnico Mariano Soso tem no elenco Lucas Lima, Titi Ortiz e Pedro Vilhena como opções no meio de campo.

Alan Ruiz no Sport

ALAN RUIZ ABRE O PLACAR! De falta, com classe, sem opção de defesa! pic.twitter.com/7WWa4usIP1 — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 19, 2024

Alan Ruiz chegou ao Sport em junho do ano passado para a disputa da Série B e estendeu o vínculo no final de 2023. No total, foram 45 jogos disputados com seis gols e oito assistências.

Na Série B deste ano, Alan Ruiz fez um gol e não contribuiu com assistência em seis partidas. O meia argentino deixa o clube com a conquista do Campeonato Pernambucano de 2024.



