Sport Sport: Ausente de treino, Alan Ruiz pede para deixar o clube Meia não participou de atividades do Sport nesta terça-feira (18), no CT

A ausência de Alan Ruiz do treino do Sport desta terça-feira (18) não foi em vão. A passagem do meia pela Ilha do Retiro está perto de chegar ao fim. O jogador manifestou à diretoria o desejo de deixar o clube e deve ter sua saída anunciada em breve. A informação foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pela Folha de Pernambuco.

Procurado pela reportagem, o diretor de futebol do Sport, Guilherme Falcão, não quis comentar o assunto, mas informou que "oportunamente nos manifestaremos". Também em contato com a Folha, o empresário de Alan Ruiz, Heber Marchioni, não negou a informação. Contudo, afirmou não poder falar sobre o assunto.

Alan Ruiz chegou ao Sport em julho do ano passado. Ao final de 2023, teve seu vínculo renovado pelo clube até o fim desta temporada. Com a extensão do contrato, passou a ser o camisa 10 da equipe da Ilha do Retiro.

Durante este quase um ano de clube, foram 45 jogos, seis gols e oito assistências. Do total, 28 aparições foram nesta temporada, onde contribuiu com quatro bolas na rede e sete passes para gols.

