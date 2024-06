A- A+

Sport Técnico do Sport elogia setor defensivo contra Ceará e ressalta sequência sem tomar gols Com sete desfalques contra o Ceará, Sport pouco sofreu no empate sem gols no Castelão

O técnico Mariano Soso valorizou o empate conquistado pelo Sport, diante do Ceará, no Castelão, nesta quinta-feira (20), pela 11ª rodada da Série B. O treinador afirmou que a equipe não teve a atuação ofensiva esperada, mas ressaltou o desempenho defensivo do time.

"Mostramos uma versão consistente defensivamente, com bons comportamentos. Tivemos algumas imprecisões que não permitiram que a equipe construísse com melhor claridade, mas valorizo o ponto que coloca o Sport dentro do G4", iniciou.

Com sete desfalques para a partida, Soso escalou o Sport com três zagueiros. Chico foi acionado para fazer companhia a Alisson Cassiano e Luciano Castán no miolo de zaga. Segundo o treinador, a formação foi a escolhida no intuito de neutralizar os pontos fortes do Vozão.

"O planejamento foi feito em função dos jogadores disponíveis. Hoje, a escalação teve um componente a mais defensivo, para neutralizar o time adversário, que joga muito pelos lados. Isso deu certo", explicou, antes de enfatizar a sequência de três jogos do clube sem tomar gols.

"Isso fala de um comportamento coletivo. Tem relação com a estrutura, mas principalmente com o momento sem bola, onde todos os jogadores se alinham com uma conduta. Nossa equipe pensa junto sem bola, e também pensa em como construir, em conjunto, quando tem a bola", finalizou.

Com 19 pontos, o Sport é o quarto colocado da Série B. O Leão volta a entrar em campo na próxima segunda-feira (24). Às 19h, recebe o Novorizontino, na Arena de Pernambuco, pela 12ª rodada.

Momento de agradecer aos torcedores rubro-negros presentes na Arena Castelão. Vamos nos preparando para voltar ao Recife com um ponto e o retorno ao G4. Vamos por mais! pic.twitter.com/1mlzBEaX9p — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 21, 2024

