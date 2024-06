A- A+

Sport Com zaga 'remendada', Sport pode igualar melhor sequência do ano sem tomar gols Contra Novorizontino, Sport pode chegar ao quarto jogo seguido sem ser vazado pela segunda vez nesta temporada

Apesar de estar lidando com desfalques nas últimas rodadas, o Sport tem conseguido estancar as feridas do sistema defensivo. Nas últimas três partidas, o Leão saiu de campo sem ser vazado e pode, na próxima rodada, repetir a melhor sequência sem tomar gols da temporada, diante do Novorizontino, às 19h, na Arena de Pernambuco.

O melhor recorte do Sport sem tomar gols em 2024 foi entre 23 de março e 06 de abril. Na oportunidade, o Leão venceu ABC, por 2x0, e Juazeirense, por 3x0, pela Copa do Nordeste, além de ter derrotado e empatado com o Náutico, por 2x0 e 0x0, respectivamente, na final do Campeonato Pernambucano.

Na sequência positiva atual, um ponto a ser destacado é que o setor defensivo não foi repetido em nenhuma das três últimas partidas. Além disso, o goleiro Caíque França fez boas intervenções quando necessário. Após o empate com o Ceará, Mariano Soso chegou a destacar que o bom momento da zaga se deve ao “comportamento coletivo” da equipe.

Na vitória contra o Paysandu, Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Dalbert foram os responsáveis por fazer a linha de quatro da retaguarda. O confronto, inclusive, foi o último do lateral-direito com o manto rubro-negro, antes do clube acertar sua transferência para o Wolverhampton.

No compromisso seguinte, perante o Mirassol, Roberto Rosales fez a lateral direita, enquanto Alisson Cassiano, na vaga do lesionado Thyere, fez dupla com Castán na zaga, e Dalbert seguiu como titular do lado esquerdo. Neste jogo, porém, Dalbert acabou deixando o gramado com uma lesão muscular na coxa direita.

Com tantos desfalques para encarar o Ceará, Soso optou por escalar um time com três zagueiros. Assim, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Chico fizeram uma trinca à frente da área, dando liberdade para Rosales e Riquelme apoiarem o setor ofensivo. Tal formação, aliás, poderia ser repetida nesta segunda-feira, mas Castán recebeu o terceiro amarelo e terá que cumprir suspensão automática.

Assim, para chegar à marca de quatro jogos sem tomar gols novamente, o Sport deverá ter um sistema defensivo formado por Roberto Rosales, Alisson Cassiano, Chico e Riquelme contra o Novorizontino.

