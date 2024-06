Sport x Paysandu terá operação especial de ônibus com novo itinerário

A- A+

Devido a inoperância do ramal Camaragibe do Metrô do Recife, os torcedores que desejarem ir à Arena de Pernambuco para assistirem a partida entre Sport x Paysandu, que acontecerá hoje (10), às 21h30, vão contar com operação do Grande Recife Consórcio de Transporte (GRCT).

A linha 048 - TI TIP/ Arena será ativada a partir das 19h e a tarifa será a do Bilhete Único (anel A: R$4,10). O Grande Recife orienta que o torcedor antes de embarcar no ônibus, no Terminal Integrado TIP indo para a Arena de Pernambuco, adquira antecipadamente sua pulseira, utilizando seu cartão VEM ou pagando em dinheiro, para garantir o acesso gratuito ao ônibus após o jogo, no retorno para casa.

Escreva a legenda aqui

Por se tratar de serviço eventual não haverá gratuidade ou abatimento tarifário. Após o término da partida, a volta será para o Terminal Cais de Santa Rita. Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife e, sendo necessário, o reforço e ajustes nos intervalos entre um ônibus e outro e no fim do jogo, eles serão realizados.

Itinerário na ida:

TI TIP > BR 408 > Ramal da Arena > Arena.

Itinerário da volta:

Arena > Ramal da Arena > BR - 408 > BR 232 > Av. Abdias de Carvalho > Praça do Derby>Av. Conde da Boa Vista > Guararapes > Dantas Barreto > Cais de Sta Rita.

Para chegar no TIP utilizar as linhas:

346 - TI TIP / Cde. Boa Vista

347 - TI TIP / Joana Bezerra

370 - TI TIP / TI Aeroporto

219 - TI TIP / TI Jaboatão (Sancho)

049 - TI TIP / Moreno (BR-232)

2481 - TI Camaragibe / TI TIP (esta é a especial quando o metrô quebra)

Contato Grande Recife

Em caso de dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5518.

Veja também

Futebol Internacional Técnico de Portugal diz não ter dúvidas sobre forma física de Cristiano Ronaldo