Campeonato Pernambucano Sport x Retrô: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Pernambucano Partida na Ilha do Retiro pode ser a última do Rubro-negro com o time sub-20 na competição

Times pernambucanos que terminaram a última temporada em alta, Sport e Retrô se encontram na tarde deste sábado (18) para medir forças pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. Entre os favoritos para chegar na reta final da competição, Leão e Fênix duelam às 16h30, na Ilha do Retiro.

Apenas um ponto separa o Sport do Retrô na tabela do Estadual. Enquanto o clube de Camaragibe inicia a rodada na quarta colocação, com três pontos, o Rubro-negro vem logo atrás, em quinto, com dois pontos ganhos.

Saca esse bate-bola rapidinho com nosso novo camisa , Gonçalo Paciência. Já tem uma intimidade massa com o Brasil pic.twitter.com/6UO88ewQ2u — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 16, 2025

O compromisso na Ilha do Retiro, aliás, pode ser o último do Sport no Pernambucano fazendo uso dos garotos da base. No planejmento da diretoria rubro-negra, a ideia era ter o sub-20 nos três primeiros compromissos do ano.

Assim, depois de ficar no 1x1 com Afogados e Decisão, respectivamente, os jovens comandados por César Lucena buscam se despedir do Estadual com vitória diante do torcedor.

Encorpando o elenco com reforços e dando ênfase à reta final de pré-temporada, os profissionais devem estrear no ano na próxima quarta-feira (22).

Na ocasião, o Sport faz sua estreia na Copa do Nordeste, contra o Ferroviário, no Presidente Vargas, em Fortaleza, às 21h30.

Lado da Fênix

Após a eliminação precoce na Pré-Copa do Nordeste e a derrota na estreia do Pernambucano para o Maguary, que culminou na demissão do técnico Dico Woolley, o Retrô vai tentar se reencontrar neste início de temporada.

No meio de semana, o Azulão venceu sua primeira partida no Estadual, diante do Afogados, por 1x0. Para a partida, Fernandinho será a ausência. O camisa 10 foi expulso perante a Coruja.

"Resultado importante para voltarmos a ter confiança. Infelizmente começamos o ano como não gostaríamos, mas a vitória agora nos devolveu a confiança. Agora é ir o mais forte possível contra o Sport para conseguir o resultado positivo, que tenho certeza que vamos conseguir", comentou o zagueiro Walce.

"Não vai faltar entrega e através disso vamos buscar sempre o resultado. A vitória é o que mais importa. Temos um time com vários jogadores vencedores, isso agrega muito", seguiu.

Nesta sexta-feira (17), o clube anunciou a chegada de Evaristo Piza para assumir o comando da equipe na sequência de 2025.

O treinador estava na Portuguesa-RJ e teve uma breve passagem pelo Santa Cruz, em 2023. Porém, apesar da novidade, o responsável por dirigir o elenco na Ilha do Retiro neste final de semana será, mais uma vez, o interino Wilton Bezerra.

Ficha técnica

Sport

Davi; Neto, Marcelo Ajul, Felype Gabriel e Rafinha; Adriel, Zé Lucas e Jefinho; Ramon, Micael e Enzo Vagner (Dieguinho). Técnico: César Lucena.

Retrô

Darley; Gedeílson, Rayan Ribeiro, Denílson e Luiz Henrique; Gledson, Jonas e Diego Guerra (Radsley); Mascote, Felipe Augusto e Lucas Grafite. Técnico: Wilton Bezerra.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: José Marciano

Assistentes: Francisco Chaves e Fernando Antônio

Transmissão: TV Globo.

