Sul-Americana: Diniz lamenta erros na final e espera recompor para buscar vaga na Libertadores

Aparentemente conformado após a derrota do Cruzeiro por 3x1 para o Racing, em Assunção, no Paraguai, o técnico Fernando Diniz disse que a conquista do adversário foi merecida e atribuiu o mau resultado - e a consequente perda do título da Copa Sul-Americana - pelo excesso de erros da equipe, especialmente no primeiro tempo, e afirmou que o conjunto mineiro poderia ter empatado a partida.

"O time não começou bem a partida, demorou para se encontrar e tomamos dois gols. No segundo tempo, tivemos melhora acentuada e poderíamos ter empatado", analisou Diniz, negando ter escalado mal a equipe. Walace deu lugar a Lucas Silva ainda no primeiro tempo, quando o placar apontava 2x0 para os argentinos.

"O time que era para ter entrado foi esse que entrou. Contra o Lanús deu certo, hoje deu errado. Éramos para ter marcado melhor, tomamos dois gols por falha defensiva, o que me fez mexer no time. Com o Lucas, o time ganharia mais mobilidade. Se saio com ele direto, não sei se ia aguentar. Contra o Lanús, o time foi consistente, e hoje, coletivamente, não estava bem na partida", explicou.

O treinador lamentou o início ruim de seus comandados, especialmente por ter levado gols em jogadas treinadas durante a semana. "Tivemos falhas parecidas no gol anulado e no segundo gol (de Martínez). Tínhamos treinado, eles têm muita bola longa e pouca construção interna. Não fomos pegos de surpresa. A gente errou de maneira coletiva onde não devia ter errado e isso nos custou o título", afirmou. "O Cruzeiro errou na abordagem da pressão da bola, na subida e no recuo da linha, na recomposição e, por isso, tomamos os gols."

Segundo o treinador, o desafio após a dura derrota na decisão será recuperar o ânimo dos jogadores para brigar por uma vaga na Libertadores nos quatro jogos que restam ao clube no Campeonato Brasileiro.

"Poderia ter empatado, poderia ter sido campeão, mas o resultado foi esse. Temos mais quatro 'finais' no Brasileiro para terminar no lugar mais alto possível na tabela", afirmou o técnico, que terá a missão de reabilitar psicologicamente eus atletas após a derrota na final da Copa sul-americana. "Que bom que eles sentiram a derrota, que tiveram essa reação. Perder uma final de campeonato é sofrido. Temos poucos dias para nos recompor e decidir as quatro 'finais' no Brasileiro."

O Cruzeiro contabiliza 47 pontos no Nacional, e tem pelo menos cinco concorrentes na sua cola disputando uma vaga na pré-Libertadores: Bahia, Vitória, Corinthians, Vasco e Atlético-MG. A equipe mineira enfrentará, nas rodadas finais, Grêmio, Red Bull Bragantino, Palmeiras e Juventude.



