Summit Nordestino: Keila Costa e Danny Moraes fazem palestra sobre gestão de carreira para ex-atleta

A- A+

Como parte da programação do Summit Nordestino de Treinamento, Wellness & Fitness, a atleta olímpica Keila Costa e o ex-jogador de futebol Danny Moraes farão uma palestra sobre gestão de carreira para ex-atletas. O evento acontece na Arena de Pernambuco, neste sábado (25) e domingo (26).

A pernambucana, que fez história no atletismo brasileiro ao participar de quatro edições de Jogos Olímpicos (Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016), vai falar sobre a gestão de carreira pós-aposentadoria para ex-atletas. Keila atualmente é técnica de atletismo, com resultados expressivos nas pistas. Ela estará ao lado de Danny Moraes, que brilhou nos gramados pernambucanos pelo Santa Cruz.

“Sabemos que a grande maioria dos atletas, quando encerra a carreira, encontra dificuldade, pois a vida no esporte é muito exigente e precisamos nos dedicar integralmente para obtermos os melhores resultados, deixando de lado qualquer tipo de plano B. Vamos falar sobre nossa trajetória. Eu permaneci nas pistas como treinadora. Danny se tornou comentarista. Permanecemos no esporte, mas não mais no foco principal”, afirmou Keila Costa, que também conquistou três medalhas de prata em Jogos Pan-americanos: duas no Rio 2007 e uma em Toronto 2015.

Programação

Além de Keila e Danny Moraes, também estão confirmados outros grandes nomes do cenário nacional. O evento terá uma programação com palestras teóricas, workshops práticos e uma feira com mais de 30 expositores do mercado fitness.

Keila Costa é uma das palestrantes do evento. - Foto: Wagner Carmo/CBAt

Uma das palestras confirmadas é a do Prof. Esp. Leonardo Oliveira – Kaju (PE), que abordará o uso do treinamento com KB na performance esportiva e no fitness moderno. O Prof. Dr. Clarcson Plácido Santos (BA) falará sobre o uso correto do volume e intensidade no treinamento, explorando as implicações para a saúde e emagrecimento. Já o Prof. Dr. Sandro Rodrigues (SP) trará insights sobre como planejar e prescrever treinos de força para modalidades de endurance de forma eficiente.

“Todos os conteúdos foram pensados diante das necessidades que identificamos no mercado, na atualidade. Trazer profissionais renomados de Pernambuco e fora do Estado em um Summit inédito é uma demonstração de como o movimento fitness e da promoção da saúde estão crescendo em todo o Estado”, afirmou um dos organizadores do evento, Prof. Antonio Arruda.

Além das palestras, os participantes terão acesso a workshops exclusivos, como a Clínica Prática de LPO para iniciantes, com Gustavo Bandeira Melo (PE).

Ingressos

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site oficial do evento. As entradas estão disponíveis em duas categorias. O Passaporte NE Promocional (R$ 195) e o Passaporte NE+ (R$ 230 a inteira ou R$ 115 a meia no 1º lote) inclui palestras, workshops e Feira de Negócios. Também estão à venda ingressos meia entrada para estudantes e professores.

Para mais informações, basta acessar o perfil do evento no Instagram, o @summit_nordestino ou entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Veja também