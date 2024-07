A- A+

Paris 2024 Surfe: baterias de Gabriel Medina e outros brasileiros são adiadas por condições do mar Direção de prova classificou as ondas com código vermelho

As eliminatórias do surfe foram adiadas, na manhã desta terça-feira (30), devido às condições do mar em Teahupoo, na ilha do Taiti, Polinésia Francesa.

A direção de prova avaliou a situação das ondas com código vermelho, o que levou ao adiamento das baterias envolvendo Gabriel Medina e os outros cinco brasileiros que ainda disputam a modalidade, que estava previsto para começar a partir das 14h (horário de Brasília) desta terça.

De acordo com o jornal O Globo, a expectativa agora é que o mar passe a ter condições de receber os surfistas às 0h45 (horário de Brasília) da madrugada desta quarta-feira (31).

Esse não é o primeiro adiamento de uma rodada do surfe nos Jogos de Paris. As oitavas de final do categoria feminina já tinham sido canceladas na segunda-feira (29) por causa do mar agitado.

Brasil no surfe

O Brasil segue forte no surfe em busca de medalhas. No feminino, três representantes buscam uma vaga nas quartas de final: Luana Silva, Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel.

Luana e Tainá vão se enfrentar na bateria, o que já garante uma brasileira nas quartas de final. Já Tatiana vai encarar a americana Caitlin Simmers.

Já o masculino se encontra na fase de quartas de final com dois representantes que se enfrentam entre. Gabriel Medina e João Chianca definem quem será o candidato do Brasil na busca por uma medalha.

Veja também

Polêmica COB nega 'desamparo' de nadadora expulsa, confirma denúncia, mas diz que 'não há pendências'