Surfe: Gabriel Medina e João Chianca avançam na Olimpíada de Paris-2024

Depois da derrota contestada nos Jogos de Tóquio, Gabriel Medina superou sem dificuldades o japonês Kanoa Igarashi na Olimpíada de Paris-2024.

O brasileiro quase chegou na pontuação máxima e obteve um 9.90 no duelo das oitavas de final, nesta segunda-feira (29). O somatório das duas notas ficou 17.40 (9.90 + 7.50).

Gabriel Medina pediu a nota 10, mas ela não veio. Foto: BEN THOUARD/POOL/AFP

O rival de Medina, que tirou a chance de medalha do brasileiro em 2021, somou apenas 7.04 (3.67 + 3.37) com as duas avaliações.

Gabriel Medina ficou satisfeito com seu desempenho e com as condições do mar nesta segunda (29).

"É um sonho competir as Olimpíadas nessas condições. Nunca imaginei que a gente estaria mostrando para o mundo esse tipo de surfe porque não é sempre que tem essas condições. Feliz de ter essa oportunidade de representar meu país", analisou Medina.

João Chianca "Chumbinho"

João Chianca conseguiu a classificação para as quartas de final. Foto: BEN THOUARD/AFP.

João Chianca teve uma bateria mais complicada contra o marroquino Ramzi Boukhiam.

A disputa terminou 18.10 (9.30 + 8.80) a 17.80 (9.70 + 8.10) para o brasileiro. Chumbinho só conseguiu a virada nos minutos finais da bateria.

Gabriel Medina e João Chianca vão se enfrentar nas quartas de final neste terça-feira (30). O horário ainda será definido, mas pode acontecer a partir das 14h.

Filipe Toledo eliminado

Mais cedo, Filipe Toledo foi eliminado pelo japonês Inaba Reo. O brasileiro, bicampeão mundial, fez uma pontuação total de apenas 2.46 (1.43 + 1.03) e foi superado pelo japonês, que conseguiu 6.00 (3.17 + 2.83).

Surfe feminino

No feminino, o Brasil segue com Luana Silva, Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel vão disputar as oitavas também nesta segunda-feira.

Luana e Tainá vão se enfrentar na bateria, o que já garante uma brasileira nas quartas de final.

