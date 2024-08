Mãe agradece doações para a nadadora Tarsila Pereira; valor em um dia passou de R$ 900,00

Após publicação da Folha de Pernambuco nesta terça-feira (27), a família da nadadora mirim Tarsila Pereira já recebeu doações suficientes para uma ampola de GH, o hormônio do crescimento.

Thyany Pereira, mãe de Tarsila, relatou que até a noite desta terça recebeu R$ 915,00. Ela agradeceu o apoio das pessoas que fizeram as doações.

"Eu estou muito feliz porque o valor que recebi já paga uma caneta que pode durar até dez dias", disse.

A mãe também afirmou que está buscando um laudo médico para poder ter direito a auxílio do governo.

"Com o laudo é possível recorrer judicialmente para o conseguir que o governo mantenha o remédio. Mas por enquanto tem sido através das doações que tenho recebido e das rifas", explicou.

Apesar do destaque como atleta, Tarsila está 10cm abaixo da altura média das meninas da mesma idade. A nadadora tem 1,34m e 26kg.

O custo mensal com o tratamento hormonal é de aproximadamente R$ 2.000,00. A mãe faz rifas e sorteios para comprar o medicamento desde junho.

É possível fazer doações através da Chave-Pix: (81) 986564576 em nome de Thyane Heloá Nascimento Pereira, mãe de Tarsila. Além disso, acompanhe a atleta mirim no perfil do instagram @tarsilaswimmer.

Conheça a história da jovem nadadora pernambucana

Tarsila iniciou na natação aos 3 anos de idade, na escolinha do SESC de Casa Amarela.

Suas primeiras braçadas na piscina aconteceram por recomendação médica pois a menina sofria com problemas respiratórios.

Aos sete anos de idade, Tarsila entrou para a equipe do SESC e passou a disputar torneios.

Em dois anos como atleta federada da da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), a nadadora tem 43 ouros, 24 pratas e 5 bronzes.

A jovem treina todos os estilos de nados e participa de competições de 50m, 100m e 200m nas piscinas.