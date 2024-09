A- A+

internet Tenista se desculpa após viralizar por "momento arrogante" com gandula durante derrota no US Open Yulia Putinseva foi derrotada por 6-3 e 6-4 pela vice-campeã italiana de Roland Garros e Wimbledon, Jasmine Paolini

A tenista Yulia Putinseva, de 29 anos, foi derrotada por 6-3 e 6-4 pela vice-campeã italiana de Roland Garros e Wimbledon, Jasmine Paolini, na terceira rodada em Flushing Meadows, no sábado (31).



Com o desempenho abaixo do esperado, a cazaquistanesa, frustrada, passou por um momento de arrogância ao ignorar a gandula que estava em quadra.





Putinseva, nascida em Moscou, na Rússia, e representa o Cazaquistão, fez uma birra silenciosa com a gandula. A tenista ignorou as bolas atiradas em sua direção enquanto olhava para a ajudante enquanto as vaias ecoaram na multidão.

Veja o momento:

Logo depois ela se recompôs e parou de agir daquela forma. A atleta recorreu às redes sociais para se desculpar do ocorrido.

"Quero me desculpar com a gandula pela maneira como agi quando ela estava me dando bolas. Sinceramente falando, não era sobre ela. Fiquei realmente chateado comigo mesmo por não ter vencido o jogo desde o break-point e então fiquei vazio de emoções e imerso em pensamentos, que nem estava focado no que estava acontecendo e em quem me dava a bola".

