Thiago Monteiro tem vaga confirmada nas Olimpíadas de Paris 2024

Thiago Monteiro teve o nome confirmado pela Federação Internacional de Tênis (ITF) e pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) na disputa das Olimpíadas de Paris, daqui a um mês. O tenista cearense conseguiu a vaga vida medalha nos Jogos Pan-Americanos disputado em 2023, no Chile.

Além de Thiago, o Brasil já tem confirmado outras duas atletas nas chaves simples. Bia Haddad (18ª), classificada por ter bom rankeamento na WTA e Laura Pigossi, que venceu o torneio pan-americano de simples entre as mulheres.

Thiago herdou a vaga nos Jogos Olímpicos pelo que fez no Pan de Santiago. O então campeão pan-americano Facundo Diaz Acosta perdeu a posição devido à Argentina já exceder o limite de quatro atletas na categoria.

