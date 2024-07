Transmissão na Venezuela traça linha diagonal de 'VAR' para impedimento e viraliza na web; vídeo

A- A+

Um lance da primeira divisão do futebol venezuelano gerou risadas e comentários diversos nas redes sociais. Puerto Cabello e Portuguesa empatavam em 0 a 0, na noite desta segunda-feira, pela segunda rodada do torneio clausura do campeonato nacional, quando uma das equipes balançou as redes — a arbitragem, porém, assinalou o impedimento.

Para "checar" a marcação, a rede que transmitia o jogo decidiu traçar a linha de impedimento, como costuma fazer a arbitragem de vídeo, o VAR. A orientação diagonal do traçado viralizou na web.

"Ainda bem que ainda não estou jantando. Teria um engasgo tremendo com essa linha do VAR em Puerto Cabello 0 x 0 Portuguesa", escreveu um internauta. "O VAR anulou este golo por fora-de-jogo, de uma forma muito particular na hora de traçar linhas...", comentou outro, ao postar o vídeo.

Apesar da atribuição do traçado ao VAR, o jornalista Lucas Beltramo, editor do portal MDZ Online, explicou que a partida pelo Campeonato Venezuelano não contava com arbitragem de vídeo.





"Venho estourar seu balão. Nesta partida entre Puerto Cabello e Portuguesa não houve VAR. Na Venezuela há apenas algumas partidas por data. O traçado era da TV. E não ria porque mais de um aqui não pensa ironicamente que é traçado assim", escreveu ele.

Outros internautas, por sua vez, apontaram que o jogador estava mesmo impedido e que o lance sequer precisava da linha de impedimento para ser anulado. A partida terminou sem gols.

