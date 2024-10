Treinador do Lakers vai fazer pedido a NBA para que time jogue com 'bolas desgastadas'; entenda

JJ Redick, um dos melhores arremessadores de 3 pontos da história da NBA, conseguiu sua primeira vitória como treinador dos Los Angeles Lakers na terça-feira. Apesar de ser sua especialidade, seu time acertou apenas 5 de 30 arremessos de 3 pontos (16,7%) na vitória por 110-103 sobre os Minnesota Timberwolves.

Segundo ele, a bola de basquete usada no confronto era nova e isso teria causado uma dificuldade para arremessos de longa distância.

"Vou enviar um pedido para a liga amanhã para podermos jogar com bolas desgastadas. Não sei por que estamos jogando em partidas oficiais, estou falando sério, não sei por que estamos jogando em partidas oficiais com bolas novas. Qualquer pessoa que já tocou numa bola nova da NBA sabe que o toque e a sensação são diferentes de uma bola desgastada", disse Redick via Spectrum Sportsnet.