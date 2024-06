Turquia x Portugal: saiba onde assistir e confira escalações

A- A+

Turquia x Portugal poderá definir um time classificado para o mata-mata da Eurocopa 2024. O confronto acontece neste sábado (22), a partir das 13h, no Signal Iduna Park, em Dortmund e colocará frente a frente duas equipes que venceram na primeira rodada. O jogo terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Turquia quer voltar a surpreender

Já a qualidade do jogo da Turquia foi uma das gratas surpresas até o momento. Os turcos foram responsáveis por marcarem dois dos principais golaços da competição até aqui e demonstraram uma alta intensidade em campo sob o comando do italiano Vincenzo Montella na vitória contra a Geórgia.

Os destaques individuais da equipe são os jovens atacantes Kenan Yildiz e Arda Guler, da Juventus e Real Madrid, respectivamente. Além deles, o já experiente Hakan Calhanoglu dita muito do ritmo do meio-campo.

Turquia conta com uma grande colônia na Alemanha e deve ter a maioria no estádio

Portugal precisa convencer

equipe lusitana sofreu para vencer a equipe da República Tcheca de virada na primeira rodada. Com gol nos últimos minutos de um herói improvável, Francisco Conceição evitou a frustração portuguesa, seleção que é colocada como uma das favoritas ao título. sofreu para vencer a equipe da República Tcheca de virada na primeira rodada. Com gol nos últimos minutos de um herói improvável, Francisco Conceição evitou a frustração portuguesa, seleção que é colocada como uma das favoritas ao título.

Vencer neste momento é praticamente confirmar uma vaga na próxima fase. Diogo Jota, atacante português, mostra confiança. “O primeiro objetivo é passar a fase de grupos e queremos classificar já neste segundo jogo”, disse.

Outra partida do Grupo F

Às 10h deste sábado (22), Geórgia x República Tcheca fazem um confronto de equipes que iniciaram a Euro com derrota no Grupo F. Apesar de largarem com derrotas, as equipes mostraram competitividade em suas partidas.

Turquia x Portugal - onde assisitir?

Transmissão: CazéTV

Horário: 13h

Data: 22/06

Local: Signal Iduna Park/Dortmund

Turquia x Portugal - Escalações

Turquia: Gunok; Muldur, Akaydin, Bardakci e Kadioglu; Guler, Ayhan, Calhanoglu, Kokçu e Yildiz; Yilmaz. Treinador: Vincenzo Montella.

Portugal: Diogo Costa; Ruben Dias, Pepe, e Gonçaço Inácio; Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Vitinha e João Cancelo; João Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. Treinador: Roberto Martínez.

Veja também

Vôlei Brasil x Japão: Seleção Feminina de Vôlei busca 4ª final na Liga das Nações