Polícia de Miami divulga imagens de câmera da farda de agentes que detiveram Tyreek Hill; assista

O Departamento de Polícia de Miami-Dade divulgou as imagens captadas pelas câmeras acopladas às fardas dos agentes que detiveram o wide receiver do Miami Dolphins Tyreek Hill, neste domingo (8), poucas horas antes da estreia dele na temporada da Liga de Futebol Americano (NFL). Confira a gravação.

A corporação instaurou uma investigação interna sobre o caso e disse ter publicado os registros em nome da transparência com o público.

"Em nosso compromisso com a transparência e com a manutenção da confiança do público, divulgamos as imagens de câmeras das fardas relativas ao recente incidente envolvendo Tyreek Hill", destacou a polícia de Miami, ao justificar a quebra do protocolo na decisão de antecipar a divulgação das imagens.

"O departamento está comprometido em conduzir uma investigação completa e objetiva sobre o assunto, e nós vamos continuar a atualizar o público durante o processo", completou a corporação.

Hill foi liberado posteriormente e estava no estádio dos Dolphins para participar do primeiro jogo da temporada contra o Jacksonville Jaguars. Ele marcou um touchdown na vitória de 20 a 17 do time da Flórida e simulou estar algemado na celebração do feito.

O que aconteceu com policial que algemou astro da NFL?

Um dos policiais envolvidos no incidente "foi colocado em funções administrativas enquanto a investigação é conduzida", reportou a imprensa americana.

Segundo a rede ESPN, o jogador foi parado por excesso de velocidade e depois discutiu com o policial, que então o algemou.

Um vídeo do incidente mostrou Hill, um dos melhores jogadores da NFL na sua posição, deitado de bruços no asfalto ao lado de seu carro enquanto era algemado por vários policiais ao redor do Hard Rock Stadium dos Dolphins.

Após a partida, Hill afirmou em entrevista que não sabia por que havia sido parado e algemado.

"Eu não fui desrespeitoso porque minha mãe não me criou assim. Eu não xinguei. Não fiz nada disso. Ainda estou tentando descobrir", disse o atleta.

"Eu estava apenas fazendo o que meu tio sempre me disse para fazer se eu estivesse em uma situação como essa -- apenas escute, coloque as mãos no volante. Tem que ter cuidado, cara. Eles disseram que eu estava em alta velocidade, dirigindo de forma imprudente, tanto faz", finalizou.

O atleta afirmou que quer usar o caso para alertar a sua comunidade.

"Eu quero usar esta plataforma para dizer: 'E se eu não fosse Tyreek Hill? Todo mundo tem problemas em todas as situações, mas quero poder usar esta plataforma para descobrir uma maneira de reverter isso e torná-lo positivo para ambos os lados, meu lado e Miami-Dade. Dessa forma podemos nos unir e fazer algo positivo para a comunidade", ressaltou.

Quem é Tyreek Hill?

Hill, de 30 anos, jogará sua terceira temporada com o uniforme dos Dolphins e a nona de sua carreira na NFL, na qual foi escolhido seis vezes para o Pro-Bowl (All-Star Game).

O wide receiver já jogou pelo Kansas City Chiefs, com quem venceu o Super Bowl em 2020.

