Futebol Uniformizada do Náutico invade CT Wilson Campos Parte de uma organizada do clube foi protestar em meio ao mau momento do clube na Série C

Um grupo de torcedores de uma uniformizada do Náutico invadiu o Centro de Treinamento Wilson Campos, nesta quinta (6), durante o treinamento da equipe. Circulam nas redes sociais imagens dos torcedores forçando a entrada no local para cobrar atletas e membros da diretoria devido aos resultados ruins na Série C do Campeonato Brasileiro. A Polícia Militar foi acionada para conter a ação.





O Náutico é o atual 12º colocado da Série C, com sete pontos, e enfrenta o Caxias, sábado (8), nos Aflitos, pela oitava rodada. O técnico Mazola Júnior vive momento de pressão, com críticas por parte da torcida.

Em nota, o Náutico se pronunciou sobre o assunto. O clube informou que "os atletas, naquele momento, se encontravam na academia do próprio CT, realizando a primeira parte do treinamento previsto para esta tarde, quando foram obrigados a paralisar a atividade". De acordo com a nota, houve uma conversa em frente ao hotel, acompanhada em todo momento por seguranças do clube e policiais militares.

"Entendemos que este tipo de cobrança em nada agrega ao trabalho e tampouco se traduz em resultados dentro de campo. A cobrança pode existir, dentro de um limite legal e sem qualquer tipo de agressão, seja ela física ou verbal. Ressaltamos que todas as medidas possíveis para proteger nossos funcionários durante este episódio foram adotadas e que a atividade prevista para acontecer no campo 2 do CT foi realizada normalmente", finalizou a nota.

Histórico recorrente



Invasões da uniformizada ao CT não são novidade. Em maio do ano passado, por exemplo, um grupo foi para a frente do hotel da concentração dos jogadores, onde atiraram rojões. Também foram até o auditório do clube, local em que normalmente é utilizado para dar preleção aos atletas.



Na ocasião, dia antes, outros torcedores de uma uniformizada também foram protestar após eliminação do Náutico nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, para o Salgueiro, e na terceira fase da Copa do Brasil, perante o Cruzeiro.

