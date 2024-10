Vasco x Atlético-MG: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

Vasco e Atlético-MG vão definir o primeiro finalista da atual edição da Copa do Brasil. Neste sábado (19), às 18h30, em São Januário, o time carioca recebe o Galo mineiro precisando vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Qualquer vitória por um gol de diferença dos mandantes levam as decisões aos pênaltis. O empate favorece os visitantes.

Sem conseguir vencer há mais de um mês, o Vasco vai precisar de algo muito diferente do que vem apresentando para fazer jus ao “time da virada”. No atual retrospecto, o time carioca chega de quatro derrotas e três empates, incluindo a virada que tomou na MRV Arena, por 2x1, no jogo de ida contra o Galo.

As fracas atuações do Cruzmaltino vem rendendo muitas críticas ao elenco, assim como as que foram dadas após a derrota por 3x0, contra o São Paulo, na última quarta-feira (16), no Brasileirão. Nem mesmo os renomados Coutinho, Payet e Vegetti estão escapando da bronca da torcida. Ainda assim, mais de 10 mil torcedores foram apoiar no treino aberto que finalizou a preparação vascaína.

Guilherme Arana e Paulinho marcaram os gols do Atlético-MG sobre o Vasco no jogo de dia - Pedro Souza/Atlético

Por outro lado, o Atlético poupou seus principais jogadores na rodada do meio de semana e chega com um clima mais leve. Gabriel Milito poderá usar quase que sua força máxima, com Paulinho e Hulk no comando de ataque e a provável volta de Battaglia no setor defensivo.

A maior dúvida do técnico argentino passa se poderá contar com o lateral-esquerdo Guilherme Arana. O jogador machucou a coxa direita e segue como dúvida até o momento do jogo.



Vasco x Atlético-MG - confira prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet e Coutinho; Emerson Rodríguez e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Atlético: Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Arana; Otávio, Alan Franco e Scarpa; Palacios, Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Vasco x Atlético-MG - saiba onde assistir

Transmissão: Sportv/Premiere e Amazom Prime

Horário: 18h30

Data: 19/10

Local: Estádio de São Januário (Rio de Janeiro)

