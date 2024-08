A- A+

FUTEBOL Veja quem são os jogadores que mais movimentaram dinheiro com transferências na história do futebol O atacante brasileiro Neymar é quem mais movimentou dinheiro com transferências na história do futebol são 400 milhões de euros em três negociações

Anunciado como reforço do Napoli, ontem, o atacante Romelu Lukaku protagonizou a sua nona transferência na carreira.



Agora contratado por 30 milhões de euros (cerca de R$ 187 milhões, na cotação atual), o belga, que é o segundo jogador que mais movimentou dinheiro na história do futebol, encostou no brasileiro Neymar.

Lukaku não fica tão para trás, já que com o montante desembolsado pelo Napoli ele chegou a 369,2 milhões de euros em negociações — a diferença é que o belga completou sua nona transferência na carreira.

Aos 31 anos, Lukaku está à frente de nomes como Cristiano Ronaldo, Mbappé, Griezmann e Philippe Coutinho na lista dos jogadores que mais movimentaram dinheiro no esporte. O jogador encerrou uma frustrante segunda passagem pelo Chelsea, depois de dois empréstimos, para Inter de Milão e Roma, com sua negociação.

1° Neymar - 400 milhões de euros

Santos > Barcelona (2013) - 88

Barcelona > PSG (2017) - 222

PSG > Al-Hilal (2023) - 90

2º Lukaku - 369,22 milhões de euros

Anderlecht > Chelsea (2011) - 15

Chelsea > Everton (2013) - 3,5 por empréstimo

Chelsea > Everton (2014) - 35,36

Everton > Manchester United (2017) - 84,7

Manchester United > Inter de Milão (2019) - 74

Inter de Milão > Chelsea (2021) - 113

Chelsea > Inter de Milão (2022) - 7,86 por empréstimo

Chelsea > Roma (2023) - 5,8 por empréstimo

Chelsea > Napoli (2024) - 30



3º Cristiano Ronaldo - 247 milhões de euros

Sporting > Manchester United (2003) - 19

Manchester United > Real Madrid (2009) - 94

Real Madrid > Juventus (2018) - 117

Juventus > Manchester United (2021) - 17

4° Ousmane Dembélé - 220 milhões de euros

Renners > Borussia Dortmund (2016) - 35

Borussia Dortmund > Barcelona (2017) - 135

Barcelona > PSG (2023) - 50



5° Álvaro Morata - 202 milhões de euros

Real Madrid > Juventus (2014) - 20

Juventus > Real Madrid (2016) - 30

Real Madrid > Chelsea (2017) - 66

Chelsea > Atlético de Madrid (2019) - 18 por empréstimo

Chelsea > Atlético de Madrid (2020) - 35

Atlético de Madrid > Juventus (2020) - 20 por empréstimo

Atlético de Madrid > Milan (2024) - 13



6° Matthijs de Ligt - 197,50 milhões de euros

Ajax > Juventus (2019) - 85,5

Juventus > Bayern de Munique (2022) - 67

Bayern de Munique > Manchester United (2024) - 45



7° João Félix - 190,20 milhões de euros

Benfica > Atlético de Madrid (2019) - 127,2

Atlético de Madrid > Chelsea (2023) - 11 por empréstimo

Atlético de Madrid > Chelsea (2024) - 52



8° Antoine Griezmann - 182 milhões de euros

Real Sociedad > Atlético de Madrid (2014) - 30

Atlético de Madrid > Barcelona (2019) - 120

Barcelona > Atlético de Madrid (2021) - 10 por empréstimo

Barcelona > Atlético de Madrid (2023) - 22



9º - Philippe Coutinho - 180,3 milhões de euros

Vasco > Inter de Milão (2008) - 3,8

Inter de Milão > Liverpool (2013) - 13

Liverpool > Barcelona (2018) - 135

Barcelona > Bayern de Munique (2019) - 8,5 por empréstimo

Barcelona > Aston Villa (2022) - 20



10° Kylian Mbappé - 180 milhões de euros

Mônaco > PSG (2018) - 180

*Os dados são do site Transfermarkt, que não incluiu na lista as transações de custo zero

Lukaku foi por um tempo a contratação mais cara da história do Chelsea, mas foi ultrapassado no ano passado quando o clube contratou Enzo Fernández por 121 milhões de euros e Moisés Caicedo por 116 milhões de euros. O belga era o jogador que mais movimentou dinheiro com transferências na história do futebol até Neymar se transferir para o Al-Hilal, em agosto do ano passado.

