A- A+

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo alcança um milhão de inscritos no YouTube e presenteia filhos com placa dourada Depois que começou a publicar vídeos na plataforma, jogador conquistou 20 milhões de seguidores em cerca de 24 horas

Pouco depois de divulgar seu novo canal exclusivo na plataforma YouTube, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo publicou um registro com a placa que celebra seu primeiro milhão de seguidores no site.

O vídeo foi compartilhado no próprio canal e mostra a reação dos filhos do atacante com a chegada da placa dourada.

O vídeo começa com Cristiano chamando as crianças e dizendo que tem um presente para elas, mas que eles farão uma brincadeira antes, e quem ganhar fica com o prêmio que ele segura.

Quando abre a caixa e mostra o conteúdo às crianças, todas ficam surpresas e impressionadas com a conquista do pai, talvez a mais simples de toda a sua carreira.

Apesar da placa ter sido recebida pelo atacante com quase a mesma rapidez com que ele abasteceu o canal com vídeos, ela já ficou obsoleta. Após 24 horas do anúncio de conteúdos exclusivos da família na plataforma, Cristiano recebeu uma enxurrada de inscritos com a adesão de mais de 20 milhões de perfis.

O efeito Cristiano Ronaldo pode ser visto não só nas inscrições, mas também no número de visualizações. Com 12 vídeos publicados, o atacante já acumula mais de 40 milhões de views.

Os mais vistos até o momento é o dele conhecendo sua versão em estátua de cera e outro ao lado da esposa Georgina Rodríguez. Apesar dos conteúdos, nenhum deles tem duração maior que 3 minutos.

Veja também

Futebol Internacional Xabi Alonso diz que Bayern de Munique é o favorito ao título da Bundesliga