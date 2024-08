Sport recebe Coritiba buscando voltar a colar no G-4 da Série B; veja onde assistir e escalações

A- A+

A possibilidade de entrar no G-4 da Série B, nesta rodada, já não existe. Porém, uma vitória para o Sport, nesta quinta-feira (22), é essencial para o Rubro-negro seguir na cola dos quatro primeiros colocados. Às 21h, em confronto válido pela 22ª rodada, a equipe comandada por Guto Ferreira busca se recuperar do revés sofrido para o Vila Nova, diante do Coritiba, na Arena de Pernambuco.

O time da Ilha do Retiro iniciou a rodada na sexta colocação, com 32 pontos. Mas com a vitória do Vila Nova sobre o Operário, na última terça, o Sport viu os goianos chegarem aos 36 pontos e, consequentemente, à quarta posição, abrindo quatro pontos de vantagem na tabela. Adversário dos pernambucanos, o Coritiba é apenas o 13º lugar, com 27 pontos ganhos.

Sport mais ofensivo?

Sem Felipe - suspenso -, fica a dúvida de como Guto vai escalar a equipe. Perante o Vila Nova, Fabinho entrou na vaga do companheiro na reta final do duelo. No entanto, o camisa 7 já foi utilizado em duas oportunidades pelo técnico como lateral-direito, e com o retorno de Chrystian Barletta, há a possibilidade do treinador optar por um Sport mais ofensivo.

Na última rodada, Barletta cumpriu suspensão pelo acúmulo de amarelos e viu Wellington Silva ser acionado em seu lugar. Agora, a dupla pode aparecer na formação inicial, ao lado de Lucas Lima, na criação, e Gustavo Coutinho, na frente.

Com a possibilidade de ser mantido no time titular, o recém-chegado Wellington Silva espera que a equipe tenha aprendido com os erros do último jogo, no intuito de fazer o papel de casa, contra o Coxa. “O futebol toda semana te dá uma oportunidade nova de trabalhar, de tirar os erros e conseguir fazer certo para o próximo jogo. Nossa ideia é fazer um grande jogo diante da torcida, diante de tudo que estamos treinando e trabalhando”, falou o atacante.

Também titular em Goiânia, Igor Cariús garantiu que a equipe recebeu “ajustes” e espera um confronto difícil nesta noite. "Fizemos ajustes com o professor e estudamos a equipe do Coritiba. Será um jogo muito difícil, a equipe do Coritiba é bem montada, tem jogadores de muita qualidade. Tem o professor Jorginho, já trabalhei com ele, é um cara muito inteligente", pontuou o lateral-esquerdo.

Coritiba

Citado por Cariús, Jorginho vai para seu quarto jogo sob o comando do Coritiba. Ele é o quinto técnico a dirigir os paranaenses nesta edição da Segundona e conseguiu um feito na rodada passada: a vitória sobre o Brusque, por 1x0, foi a primeira fora de casa do Alviverde no certame. Diante do Sport, o treinador espera surpreender para recolocar o Coxa na primeira parte da tabela.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Fabinho (Di Plácido), Allyson, Luciano Castán e Igor Cariús; Luciano, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Wellington Silva e Gustavo Coutinho. Técnico: Guto Ferreira.

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Morelli e Sebastián Gómez; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Robson. Técnico: Jorginho.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 21h

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira e Augusto Magno Ramos (ambos de MG)

VAR: Marco Fazekas Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere, TV Brasil e Canal GOAT (YouTube).

As cadeiras da Ilha do Retiro vão sendo revitalizadas, impermeabilizadas e ganhando novamente cor! ‍ pic.twitter.com/or0oIW7Esi — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 21, 2024

Veja também

MANSÃO Conheça a luxuosa mansão de Michael Jordan nos EUA e entenda por que ninguém quer a comprar