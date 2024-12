A- A+

FUTEBOL Ventilado no Corinthians, Pogba teria passado por cirurgia no joelho na Costa Rica, diz jornal Meia de 31 anos está em reta final de suspensão por doping

O meia Paul Pogba, que busca um clube ao fim de uma longa suspensão, teria escolhido um destino inesperado neste fim de ano: a Costa Rica. Segundo o La Nación, um dos principais jornais do país, o motivo seria uma cirurgia em um dos joelhos.

O francês de 31 anos foi suspenso por doping em agosto de 2023, após testar positivo para testosterona. A punição, que chegou a ser de quatro anos, inicialmente, foi reduzida para 18 meses em outubro deste ano. Agora, o jogador pode voltar a atuar em março de 2025.

"Embora tenha sido especulado que Paul chegou à Costa Rica por motivos de férias, o La Nación soube, através de uma fonte, que o atleta na verdade veio para uma cirurgia em um dos joelhos. Não sabemos exatamente a que procedimento ele seria submetido e se ainda está no país [...] O jogador esteve no sábado em uma clínica do setor Escazú, onde normalmente só são atendidos pacientes de classe alta", diz o La Nación.

Pogba virou sonho da torcida do Corinthians ao aparecer em chamada de vídeo com o atacante Memphis Depay e o diretor financeiro do clube, Pedro Silveira, no último dia 21.

Campeão do mundo com a França em 2018, Pogba foi revelado pelo Manchester United. Teve duas passagens pelos diabos vermelhos e outras duas pela Juventus, seu último clube.

