Vini Jr pega dois jogos de suspensão por expulsão contra o Valencia

O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi punido com dois jogos de suspensão no Campeonato Espanhol pelo cartão vermelho que recebeu na semana passada contra o Valencia, anunciou o Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta terça-feira (7).

"Dois jogos de suspensão por atitude violenta fora de jogo (...) com multa adicional de 700 euros [R$ 4,4 mil] para o clube e de 600 euros [R$ 3,7 mil] para o infrator", informou o órgão da RFEF.

Vini agrediu o goleiro Stole Dimitrievski depois que ambos se desentenderam dentro da área do Valencia.

Como a suspensão é válida para o Campeonato Espanhol, o brasileiro poderá disputar a Supercopa da Espanha com o Real Madrid, que na quinta-feira enfrenta o Mallorca pela semifinal.

Sendo assim, Vini ficará de fora dos jogos contra Las Palmas (19 de janeiro) e Valladolid (25 de janeiro).

