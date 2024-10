Vini Jr ganha apoio de companheiros após Rodri vencer Bola de Ouro: "O melhor"

A- A+

A coroação de Rodri como Bola de Ouro, superando o brasileiro Vinícius Júnior, deixou milhares de fãs de futebol inconformados. Logo após a premiação, além de frases de apoio de anônimos, o astro brasileiro recebeu o carinho de alguns companheiros de profissão nas redes sociais.

Amigos desde a época do Flamengo e parceiros de Seleção, Lucas Paquetá afirmou ter "orgulho de dizer que sou seu amigo, que te admiro e torço por você mais do que qualquer vitória minha".

Além disso, o camisa 8 do Brasil disse: "Você é o melhor, mesmo que te digam o contrário".

Parceiro de Real Madrid, o francês Camavinga enfatizou que Vini "não precisa disso. Melhor jogador do mundo". Ex-companheiro do brasileiro, o alemão Toni Kroos usou o Instagram antes mesmo da cerimônia terminar para declarar que o camisa 7 é "o melhor".

Atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e campeão da Champions com Vinínius na temporada 2021/22, Benzema publicou uma imagem com o brasileiro com a legenda "muito forte".

Zagueiro do Real Madrid, Militão foi mais um a se solidarizar com o parceiro de time e de Seleção: "Você é o melhor e ninguém pode tirar isso de você! The Best!", postou o defensor.

