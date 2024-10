Rodri é o primeiro espanhol a vencer a Bola de Ouro

A- A+

Apesar das expectativas por uma vitória brasileira, com Vinícius Jr, quem venceu a Bola de Ouro, nesta segunda-feira (28), foi Rodri. Dentre tantas polêmicas sobre a decisão, o volante marcou seu nome na história do futebol espanhol. O volante tornou-se o primeiro jogador da história do país a conquistar o prêmio.

Não é só na Espanha que ele marcou seu nome. Esta também é a primeira vez que um jogador do Manchester City leva a Bola de Ouro. A conquista premia um projeto esportivo, comandado por um treinador especial — Pep Guardiola — que resultou em diversos títulos, além de um constante desempenho acima da média, e único no cenário mundial.

Quem é Rodri?

Homem de confiança do técnico Pep Guardiola, o jogador chegou ao City em 2019 e não cansa de empilhar taças até aqui. Ele conquistou a Premier League quatro vezes, uma Champions League e um Mundial de Clubes. Além disso, venceu duas Copas da Liga Inglesa, uma Copa e uma Supercopa da Inglaterra.

Em 2023/2024 (período de avaliação da Bola de Ouro), Rodri fez nove gols e 13 assistências em 50 jogos pela equipe inglesa, que firmou contato até junho de 2027. No mesmo período pela seleção espanhola, o meia teve 3 gols e 13 assistências em 13 partidas. Ele foi eleito o melhor jogador na conquista da Eurocopa de 2024.

No início desta Premier League, Rodri sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho direito, no clássico diante do Arsenal. Fora até o meio do ano que vem, ele passou por cirurgia, porém, o City não estipulou um prazo para a volta do espanhol aos gramados. Sua presença em um dos grandes times do futebol mundial é fundamental. Com ele, a equipe comandada por Guardiola perdeu apenas uma partida na última temporada.

— Rodri é insubstituível. Quando uma equipe não joga com o melhor meio-campista do mundo por um tempo é um duro golpe, mas meu dever é encontrar uma solução para continuar competitivo como temos sido nos últimos anos — lamentou Guardiola.

Fora de campo, o atleta chama atenção por preferir ficar longo dos holofotes, tanto que não tem rede social e tatuagem.

— Eu sou um garoto normal, nada mais que isso. É importante pra mim, no mundo em que a gente vive, manter os pés no chão. Eu sempre fui muito normal, é meu jeito de ser e a forma que quero levar a vida — disse Rodri ao jornal espanhol Marca.

