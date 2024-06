A- A+

FUTEBOL Vini, Rodrygo e até Bellingham: compare as temporadas de Mbappé e de 'concorrentes' no Real Madrid Francês não deve ter vida fácil para se encaixar no esquema ofensivo do clube espanhol

Acabou o mistério. Nesta segunda-feira (3), o Real Madrid confirmou de forma oficial a contratação de Kylian Mbappé. O francês assina por cinco anos e terá uma concorrência de peso no Santiago Bernabéu, em elenco que terminou campeão do Campeonato Espanhol e da Champions League nesta temporada. Vinicius Júnior, Rodrygo e até Bellingham podem virar concorrentes do craque francês no ataque.

Mbappé vem de temporada com 44 gols marcados e 10 assistências em 48 jogos pelo PSG. Na seleção francesa, são 5 gols e 5 assistências em 6 jogos.

Vinicius Júnior, eleito melhor jogador da Champions nesta segunda, marcou 24 gols e deu 9 assistências em 39 jogos pelo Madrid. Na seleção brasileira, deu uma assistência em 5 jogos.

Rodrygo, companheiro de Vini no Real e na seleção, fez 17 gols e deu 8 assistências pelo clube em 51 jogos. Com a amarelinha, foram 3 gols e uma assistência em 8 jogos.

Bellingham, que atua pelo meio, mas também deve fazer parte do quebra-cabeça do técnico Carlo Ancelotti para montar o sistema ofensivo do Real, marcou 23 gols e deu 13 assistências em 42 jogos com a camisa merengue, mais um gol e uma assistência em 4 jogos pela seleção da Inglaterra.

No total, as participações em gols dos futuros companheiros de ataque no Real Madrid na temporada 2023/24 se somam da seguinte forma:

Rodrygo: 0,49 participação em gols por jogo na temporada.

Vinicius Júnior: 0,77 participação em gols por jogo na temporada

Bellingham: 0,82 participação em gols por jogo na temporada.

Mbappé: 1,18 participação em gols por jogo na temporada.

