A- A+

Bola de ouro Com Vinícius Júnior como favorito, cerimônia da Bola de Ouro será em 28 de outubro em Paris Campeões com Vinícius Júnior pelo Real Madrid na Liga dos Campeões, Bellingham e Kroos têm potencial para receberem muitos votos

A Uefa anunciou, nesta quinta-feira, que a cerimônia da Bola de Ouro será realizada em Paris no dia 28 de outubro. No masculino, o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, é apontado como grande favorito para ser eleito, enquanto no feminino a disputa deverá ser acirrada entre as espanholas Aitana Bonmatí e Alèxia Putellas, do Barcelona.

Join us on 28 October at the Théâtre du Châtelet in Paris for celebrate the world’s most prestigious individual football player awards!#ballondor pic.twitter.com/JwET3KgwgP — Ballon d'Or (@ballondor) June 6, 2024



As nomeações serão anunciadas em 4 de setembro, permitindo que os eleitores levem em consideração as atuações na Eurocopa e na Copa América no futebol masculino e os Jogos Olímpicos de Paris no futebol feminino.



Campeões com Vinícius Júnior pelo Real Madrid na Liga dos Campeões, Jude Bellingham e Toni Kroos têm potencial para receberem muitos votos.





Espera-se que os eleitores levem em consideração o desempenho individual dos jogadores, depois a atuação da sua equipe e também o fair play.



A revista mensal France Football apresentou pela primeira vez a Bola de Ouro masculina em 1956 e acrescentou um prêmio feminino em 2018. A Uefa é agora parceira da revista para ajudar a divulgar o evento e organizar a cerimônia em um teatro no centro de Paris.



Lionel Messi e Bonmatí ganharam os prêmios de melhor jogador no ano passado. Os novos prêmios para a temporada 2023-24 incluem o melhor técnico masculino e feminino.



A última vez que o futebol brasileiro teve um jogador vencedor da Bola de Ouro foi com Kaká, em 2007, superando Messi e Cristiano Ronaldo.

Veja também

Natação JUPs: natação invade o Santos Dumont, em Boa Viagem, neste final de semana