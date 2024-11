Vizinho de Jeff Bezos e praias privadas: conheça o bairro onde Neymar comprou mansão em Miami

A- A+

O atacante Neymar, que tem movimentado além do mundo do futebol, o qual rumores de que o trio "MSN", com Lionel Messi e Luis Suárez, poderia ser reeditado no futebol dos Estados Unidos.

As especulações acontecem porque o brasileiro, segundo jornal The Wall Street Journal, também teria agitado o mercado imobiliário ao comprar uma propriedade de US$ 26 milhões (o equivalente a R$ 148 milhões, na cotação atual) em Miami, no bairro de Bal Harbour, um dos mais exclusivos da cidade.

Neymar teria comprado a propriedade do empresário Bent Philipson, fundador da consultoria de enfermagem Philosophy Care. A Philipson adquiriu o terreno com uma casa antiga em 2020 por US$ 9,3 milhões, mas a construção foi demolida pouco depois, de acordo com a Forbes.

O terreno vazio foi inicialmente anunciado por US$ 30 milhões, com o preço sendo reduzido gradualmente até chegar a US$ 26 milhões em outubro de 2024

Bal Harbour é um bairro sofisticado e luxuoso localizado no norte de Miami Beach, conhecido por suas praias exclusivas e tranquilidade. Com uma atmosfera elegante e vistas privilegiadas do oceano Atlântico, o bairro atrai turistas e residentes em busca de uma experiência de alto padrão.

Um dos seus principais pontos de destaque é o Bal Harbour Shops, um shopping de luxo ao ar livre que abriga lojas de grifes renomadas como Chanel, Gucci e Prada, além de restaurantes.

Além das compras, Bal Harbour também é famoso por seus hotéis de luxo, como o St. Regis Bal Harbour Resort, que oferece um serviço exclusivo. Suas praias são calmas e pouco frequentadas, ideais para quem busca privacidade e tranquilidade. O bairro ainda tem com condomínios residenciais de alto padrão, com vistas panorâmicas do mar.

Ao lado de Bal Harbour, Indian Creek é uma comunidade de luxo no Condado de Miami-Dade, apelidada de “Bunker dos Bilionários”, que segue atraindo novos moradores. Com apenas 41 residências, o local abrigou moradores de alto perfil, como Jeff Bezos (que adquiriu uma hospedagem de sete quartos por US$ 68 milhões no ano passado).

Veja também

NBA Wembanyama tem atuação histórica em vitória do San Antonio Spurs sobre o Utah Jazz na NBA