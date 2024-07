Vôlei: Bernardinho define elenco para disputa das Olimpíadas de Paris 2024

A- A+

Neste domingo (12), o técnico Bernardinho definiu os 12 jogadores que vão representar o Brasil em mais uma disputa do vôlei nos Jogos Olímpicos. O grande destaque da lista ficou pela escolha das idas dos jovens ponteiros Adriano e Lukas Bergmann, deixando o experiente Maurício Borges de fora.

Com um pouco mais de dois meses de trabalho, Bernardinho utilizou todo o período de disputa da Liga das Nações (VNL) para definir o time que vai para Paris disputar a Olimpíada. O treinador teve tempo para observar e testar 15 jogadores.

Mas apenas 12 poderão estar na quadra do Paris Expo Porte de Versailles. Entre os que estavam no grupo que disputou a VNL, Arthur Bento, Judson, Brasília e o campeão Maurício Borges foram os que ficaram de fora.

Honorato, que é ponteiro de origem mas que treinou esse período todo de líbero, será o 13º jogador. De acordo com a nova regra do evento, ele poderá ser utilizada em caso de lesão de outro atleta.

Elenco do Brasil

Levantadores: Bruninho e Fernando Cachopa

Líbero: Thales

Centrais: Isac, Flávio e Lucão

Opostos: Alan e Darlan

Ponteiros: Leal, Adriano, Lukas Bergmann e Lucarelli

Formato da competição

O sistema de competição será de três grupos com quatro seleções. O Brasil está no Grupo B, junto com Polônia, Itália e Egito.

Todas as equipes se enfrentam dentro do grupo em somentes jogos de ida. As duas primeiras colocadas avançam à fase de mata-mata e também os dois melhores 3º colocados. A partir disso, será realizado o chaveamento das quartas de final em sistema olímpico, o 1º enfrenta o 8º, o 2º contra o 7º e, assim, sucessivamente.

