Wimbledon: Djokovic sofre, mas derrota Jacob Fearnley na segunda rodada

Novak Djokovic, que luta por seu oitavo título em Wimbledon, sofreu muito mais do que o esperado para vencer o britânico Jacob Fearnley (277º do mundo) em quatro sets, com parciais de 6-3, 6-4, 5-7 e 7-5, nesta quinta-feira (4), pela segunda rodada.

O sérvio de 37 anos, número 2 do mundo, enfrentará na terceira fase o australiano Alexei Popyrin (47º), que derrotou o argentino Tomás Etcheverry (31º) em cinco sets, por 3-6, 6-4, 4-6, 6-4 e 6-3.

Para Djokovic, o jogo desta quinta-feira se tornou complicado em alguns momentos, depois de dois primeiros sets relativamente calmos.

No terceiro set, ele desperdiçou o saque duas vezes e o set foi vencido por Fearnley, para surpresa e alegria do público londrino.

No quarto set, o britânicos chegou a fazer 5-4 a favor, mas aí o sérvio reagiu vencendo três games seguidos e encaminhando a vitória, evitando ter que ir para o quinto set.

Djokovic havia estreado na terça-feira em Wimbledon com uma rápida vitória em três sets (6-1, 6-2 e 6-2) sobre o tcheco Vit Kopriva (123º).

O astro sérvio tem jogado com uma joelheira cinza após passar por uma cirurgia no menisco direito há três semanas. Essa lesão fez com que ele abandonasse antes mesmo de jogar nas quartas de final de Roland Garros.

