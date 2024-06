Zverev vence Ruud de virada e avança à sua primeira final em Roland Garros

A- A+

O alemão Alexander Zverev, número 4 do mundo, garantiu sua vaga na final de Roland Garros pela primeira vez na carreira após vencer o norueguês Casper Ruud (7º) na semifinal por 2-6, 6-2, 6-4 e 6-2, nesta sexta-feira (7) em Paris.

Na final de domingo, o tenista de Hamburgo enfrentará outro jogador que nunca disputou a partida decisiva do único Grand Slam no saibro, o espanhol Carlos Alcaraz (3º), que mais cedo venceu o próximo número 1 do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner.

