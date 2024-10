A- A+

EDUCAÇÃO Nomeados 176 professores para a rede pública de Pernambuco Nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado deste sábado

Um total de 176 professores para a rede pública estadual de Pernambuco foi nomeado pela governadora Raquel Lyra nessa sexta-feira (25). As nomeações foram publicadas neste sábado (26), no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o Governo Estadual, "os novos servidores fazem parte da lista de reposição e irão reforçar unidades de ensino em diversos municípios pernambucanos."



"Já nomeamos mais de cinco mil profissionais da educação desde o início da gestão. Essas nomeações se juntam ao investimento de R$ 5,5 bilhões que estamos fazendo através do Juntos pela Educação", afirmou, através de nota, a governadora Raquel Lyra.



O programa Juntos pela Educação compreende, além de novos profissionais para as escolas, investimentos como novos ônibus escolares e reformas e construções de unidades de ensino estaduais.

