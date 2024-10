O que fazer faltando uma semana para o Enem? Veja como se preparar e controlar o nervosismo

A- A+

Com a chegada da reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a ansiedade e a pressão costumam aumentar para os mais de 5 milhões de estudantes inscritos.

A uma semana do primeiro dia de avaliações, professores e especialistas indicam o equilíbrio entre revisão de conteúdo e cuidados com a saúde mental e física.

Nos últimos momentos de estudo, a organização e o controle do nervosismo são fatores decisivos para o bom desempenho na prova, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.

Psicológico

De acordo com a psicóloga Rossana de Albuquerque, especialista em psicologia escolar, o momento é de revisão e de reconhecimento do esforço feito.

Ela recomenda que os estudantes olhem com orgulho para a trajetória de dedicação e avaliem o empenho ao longo do ano.

Ela chama atenção ainda para a ânsia de tentar aprender assuntos novos de última hora, o que pode gerar frustração e desestabilizar a rotina de estudos.

"O ideal para a reta final é seguir praticando os conteúdos já aprendidos, evitando estudar coisas novas, pois isso pode gerar mais ansiedade", ressalta.

Além dos estudos, Rossana indica uma semana pré-Enem focada no autocuidado e no relaxamento, destacando a importância do apoio da família nesses momentos.

"Desconectar-se dos estudos sem culpa não é fácil, mas é fundamental. Muitos pais acham que o estudante deve estudar até o último minuto, mas a verdade é que relaxar faz parte do equilíbrio necessário para um bom desempenho. Além disso, é importante desconectar-se também das redes sociais, que podem causar fadiga mental. Tenha em mente que, se você se preparou ao longo do tempo, não será o estudo de última hora que vai garantir o resultado", aconselha.

Rotina

Durante a semana das provas, a psicóloga indica um controle maior das horas de sono, que podem regular o humor e os hormônios, diminuindo a ansiedade e o estresse.

"Dormir bem previne a fadiga e melhora o desempenho cognitivo durante a prova, como concentração e acesso à memória", destaca.

As técnicas de respiração também são grandes aliadas na hora da concentração. De acordo com a especialista, respirar profundamente ativa o sistema nervoso parassimpático, que ajuda a acalmar e a diminuir a ansiedade.

"Outra coisa importante é meditar ou fazer pausas regulares para sair do modo de estudo contínuo e se permitir momentos de relaxamento. Isso vai ajudar o estudante a se sentir mais calmo na hora da prova. Atividades físicas também são excelentes para liberar a tensão acumulada", recomenda.

Pressão

Quando a pressão parece ser grande demais, a especialista recomenda conversar com as pessoas que estão fazendo cobranças exacerbadas.

"Explique como você está se sentindo e peça apoio, ao invés de mais cobrança. Tente estabelecer limites com pais e professores, deixando claro que você está dando o seu melhor. Outra coisa que pode ajudar é trabalhar a sua própria autoaceitação e ter em mente que a prova não define quem você é. Você pode reconhecer o esforço e aceitar que, independentemente do resultado, fez o que podia".

Estudos

Para Maria do Carmo Nascimento, professora de Língua Portuguesa na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Escritor Paulo Cavalcanti, a revisão de conteúdo deve ser feita com equilíbrio.

“É de extrema importância revisar os assuntos que ainda geram dúvidas, mas sem exageros", indica.

Ela ainda ressalta que o Enem, muitas vezes, é visto como uma maratona.

“A prova não é difícil, mas exige preparação física e psicológica para que o aluno se mantenha focado até o final”.

Para otimizar o tempo no primeiro dia, a professora orienta os alunos a começarem pela redação, organizando as ideias em um rascunho, e a não demorarem em questões difíceis.

“O ideal é ler os enunciados com calma, mas ser estratégico com o tempo”, reforça.

O professor Osmar Alves, de Matemática, reforça que a contextualização é uma característica importante nas provas de exatas do Enem.

"Sempre digo aos meus alunos para focarem nas questões recorrentes, como regra de três, porcentagem, geometria e estatística. A prova traz o cotidiano para o papel, então é importante ter atenção à leitura das questões", explica.

Preparação

Isabel Holanda e Letícia Sobreira, de 17 anos, estão entre os milhares de jovens que realizarão o Enem neste ano. Estudantes do 3º ano do Colégio GGE Boa Viagem, no Recife, as duas vêm se preparando desde o início do ano para o momento decisivo.

“Pretendo fazer uma das últimas provas do Enem e revisar os assuntos que mais caem. A prática de questões é fundamental para garantir que eu esteja preparada”, diz Isabel.

Estudantes do terceiro ano do Colégio GGE se preparam para o primeiro dia de prova. Foto: Soares/Folha de Pernambuco

Já Letícia, que se prepara para disputar uma vaga no curso de Medicina, aproveita os momentos de estudo para se distanciar dos celulares e das redes sociais, deixando as distrações de lado.

"Procuro deixar as notificações desativadas e procurar um lugar que não tenha muito movimento e barulho".

Sobre a ansiedade, Isabel afirma que, embora seja inevitável, é importante confiar na preparação realizada até aqui.

“É muita pressão durante o ano todo, principalmente agora no final, mas tenho que relaxar e confiar que tudo vai dar certo”.

