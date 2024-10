Reta final para o ENEM: segredos para uma preparação eficaz

A- A+

Faltam poucas semanas para o ENEM 2024, que deve reunir cerca de 5 milhões de candidatos em todo o país com o objetivo em comum de conquistar uma vaga na universidade.



Essa reta final pode representar um período de grande ansiedade para os candidatos, que precisam lidar com uma elevada carga de estudos, pressão de familiares, colegas e até mesmo uma autocobrança que pode impactar inclusive o bem-estar físico e mental.



Por outro lado, essas semanas também podem representar momentos benéficos para aqueles que souberem aproveitar esse tempo de maneira assertiva.



Como realizar uma preparação eficaz na reta final



Nas semanas que antecedem o ENEM, os candidatos devem focar em três pilares: prática, equilíbrio e revisão. Com a proximidade da prova, é essencial concentrar-se em conteúdos com maior incidência nas edições anteriores do exame, dedicando-se à resolução de questões que englobem essas temáticas. Nesse sentido, identificar as áreas de maior dificuldade e priorizá-las no cronograma é uma estratégia que pode aprimorar os estudos.



Além disso, os simulados são ferramentas essenciais para a preparação final, pois permitem que o candidato se familiarize com o formato do exame e desenvolva estratégias eficientes de administração das 10h30 totais dos dias de prova. Realizá-los semanalmente, por exemplo, reproduzindo as condições reais, como o tempo limitado e a ausência de interrupções, é altamente recomendável para uma experiência mais próxima possível da realidade. É fundamental, ainda, observar a gestão do tempo para a realização das questões, de forma que isso não se torne um obstáculo durante os dias do exame.



Outro ponto importante é priorizar uma rotina de estudos organizada e, se necessário, aplicar técnicas de respiração para controlar a ansiedade, não se esquecendo de cuidar do bem-estar físico e mental.

Estabelecer horários fixos de estudo, intercalando disciplinas diferentes e incluindo intervalos regulares para pausas - como na técnica de gestão de tempo Pomodoro – é uma estratégia positiva para otimizar a preparação. Ferramentas como flashcards e mapas conceituais também podem facilitar a revisão dos principais tópicos.



Equilíbrio - Erros comuns nessa fase incluem o excesso de estudo sem pausas adequadas, a negligência na prática de simulados e a comparação com outros candidatos, podendo aumentar a ansiedade. Para evitá-los, é importante equilibrar estudo e descanso, focando na própria trajetória de preparação, evitando distrações e comparações nas redes sociais.



É relevante destacar que o repouso é tão importante quanto o estudo. Por isso, estabelecer uma rotina que inclua lazer, prática de exercícios físicos e noites de sono adequadas contribui para a recuperação mental e física, aumentando a capacidade de concentração e retenção de conhecimento.



Ainda nesse contexto, uma alimentação balanceada rica em nutrientes, aspecto relevante em uma preparação eficiente, é essencial para sustentar os níveis de energia e a função cognitiva. Portanto, priorizar uma alimentação saudável e manter-se hidratado são atitudes que ajudam a melhorar a performance e a disposição no Dia D.



Véspera e o dia do exame - No dia anterior ao exame, especialmente, recomenda-se evitar a sobrecarga de estudos e dedicar o tempo para atividades relaxantes, como uma caminhada, leitura ou ouvir música. Além disso, organizar todos os materiais necessários para a prova e planejar o trajeto até o local do exame ajudam a minimizar a ansiedade.



No dia da prova, é importante chegar com antecedência para evitar imprevistos, vestir roupas confortáveis e levar lanches leves e água para manter a energia e a hidratação durante o exame.

É sempre válido reiterar que a confiança na própria preparação é fundamental para um bom desempenho. Manter uma atitude positiva, valorizando todo o esforço e dedicação ao longo do período de estudos, contribui para a tranquilidade e segurança necessárias no dia da prova.



Nos dias 3 e 10 de novembro, independentemente do resultado, é importante entender que o ENEM é apenas uma etapa, entre muitas que ainda virão. Há diversos caminhos para alcançar os objetivos acadêmicos e profissionais, e o essencial é manter o foco e a perseverança nesta reta final, abrindo portas para um futuro repleto de oportunidades e sucesso.





Coordenadora Acadêmica do Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio da rede de Colégios Santa Marcelina.



