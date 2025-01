A- A+

Aprovação Primeiro lugar em medicina da UPE pelo Enem, estudante explica rotina de estudo e passa dicas Amanda Vasconcelos era aluna do Colégio Cognitivo e conseguiu a aprovação em seu último ano do Ensino Médio

Com a divulgação do resultado do Sisu nesta segunda-feira (27), a estudante Amanda Vasconcelos foi aprovada no curso de medicina da Universidade de Pernambuco (UPE) em 1º lugar.

A jovem obteve esta marca em seu último ano de Ensino Médio. Ela contou seu processo de estudo e deu dicas para quem tem esse sonho em entrevista à Folha de Pernambuco.

O desejo de cursar medicina vem desde cedo a partir de uma forte influência dentro de casa. Os pais de Amanda, Paulo Roberto e Idelse Cristina, fizeram o curso e foram as referências para a estudante.

"Minha mãe fez na UPE, e meu pai, na UFPE. Tive duas grandes referências dentro de casa, o que me fez focar nisso. Desde o 5º ano do Ensino Fundamental, eu tinha o nome 'Enem' na minha cabeça. Foi um processo longo, mas ter essas inspirações dentro de casa foi maravilhoso", disse a estudante aprovada no 1º lugar.

Foco a partir do Ensino Médio

Amanda relatou que começou a estudar com o foco voltado 100% aos vestibulares a partir do 1º ano do Ensino Médio. Além do Enem, ela também dedicava os estudos ao Sistema Seriado de Avaliação (SSA), da UPE, que realiza provas desde o 1º ano.

Aluna do Colégio Cognitivo, no Recife, Amanda destacou que a escola teve um papel fundamental para sua aprovação: "Eu tive o privilégio de ter uma educação de qualidade. Durante os dias em que eu estava no colégio, aprendia a teoria e anotava tudo que conseguia absorver nas aulas".

Rotina de estudos

No último ano de preparação para o Enem, a estratégia de Amanda para buscar a aprovação foi dedicar a maior parte do seu tempo para a resolução de questões, uma vez que ela já tinha uma base teórica da maioria dos assuntos.

"No 3º ano, eu foquei na realização de provas antigas a cada assunto. Eu via um tópico no colégio de manhã e já fazia umas 40 questões daquele assunto à tarde. Durante os finais de semana, minha prioridade era realizar os simulados. Era uma rotina muito intensa, mas é muito gratificante ver o resultado", pontuou.

Segundo Amanda, apesar da rotina intensa dos estudos e foco no vestibular, ela não se privou de ter convívio com as pessoas próximas. Aos finais de semana, a estudante sempre reservava um dia para encontrar com os amigos ou ficar com a família.

"Em nenhum momento eu me fechei totalmente, acho que foi essencial ter esses momentos de descontração porque é uma rotina muito pesada. Equilíbrio é essencial para o processo. Durante a semana, eu tinha foco total nos estudos e, no final de semana, equilibrava um pouco dos dois", destacou a jovem.

Em razão do curso de medicina ser sempre um dos mais concorridos no vestibular, muitos estudantes não conseguem a aprovação na primeira tentativa e seguem em busca do objetivo nos outros anos.

Amanda acredita que o fundamental para atingir sucesso neste sonho é "sem dúvidas, ter muita disciplina":

"Saber que mesmo nos dias mais difíceis, você tem que ter aquele momento de focar nos seus sonhos e objetivos. Não desistir. Muita perseverança mesmo diante das dificuldades. Também é importante ver seus erros para depois resolvê-los para alcançar o sucesso".



